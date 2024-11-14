За 10 месяцев 2024 г. ВТБ возместил пенсионерам 108 млн руб., похищенных мошенниками

Posted 14 ноября, 12:52
Published 14 ноября, 12:52
Modified 14 ноября, 12:54
Updated 14 ноября, 12:54
Самой популярной мошеннической схемой в отношении пенсионеров в этом году стала установка вирусного программного обеспечения. Чаще всего оно скрывается под видом популярных приложений: государственных и медицинских сервисов, приложений по оплате коммунальных услуг и банковских сервисов. Мошенники сообщают о новом приложении, которое необходимо установить на устройство клиента, и в результате получают полный доступ к банковским счетам. Они также продолжают использовать социальную инженерию и манипулируют пенсионерами — звонят по телефону и, представляясь сотрудниками государственных учреждений, заставляют пенсионеров переводить деньги якобы на безопасный счет, чтобы потом завладеть их сбережениями.
Сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на четверть, констатируют эксперты банка. Защитить средства позволяет страхование. Оно защищает средства клиентов на случай списания в результате перехода на фишинговые (поддельные) сайты, перевода средств под влиянием мошенников, хищения с помощью устройств, компрометирующих данные банковской карты, а также заражения гаджетов клиента вредоносным программным обеспечением. Страховое покрытие предусматривает в том числе кражу денег с карты с использованием ПИН-кода или поддельных документов, а также хищение полученных в банкомате наличных.
В ВТБ запущена система дроп-мониторинга для выявления деятельности дропов еще до того, как на их счета поступают денежные средства жертв мошенничеств. За 2024 год данная система позволила задержать на их счетах более 1,1 млрд рублей.