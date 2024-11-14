Жуткий грохот и вспышка перепугали жителей Ростова 14 ноября

Posted 14 ноября, 18:45
Published 14 ноября, 18:45
Modified 14 ноября, 18:48
Updated 14 ноября, 18:48
Очевидцы рассказали о напугавшем звуке и вспышке в telegram-канале «Это Ростов новости». По их словам, грохот раздался около 20:00 мск. В это же время в небе увидели красный свет, который резко появился и исчез.
В ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что вызовы с подобным описанием ЧП им не поступали.
— Это уже не смешно, — пишут в комментариях подписчики. — Еще и свет на минуту пропал.
— Уже несколько вечером подряд около 19 часов слышу звук, — поделилась одна из горожанок.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее мощный грохот слышали в центре Ростова-на-Дону.