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Posted 14 ноября, 18:45

Published 14 ноября, 18:45

Modified 14 ноября, 18:48

Updated 14 ноября, 18:48

Жуткий грохот и вспышка перепугали жителей Ростова 14 ноября

Жуткий грохот и вспышка перепугали жителей Ростова 14 ноября

14 ноября 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney. Жуткий грохот и вспышка перепугали жителей Ростова 14 ноября

Сильный грохот и вспышка напугали жителей Ростова 14 ноября

Вечером 14 ноября жители Ростова сообщили о звуке, похожем на взрыв, и вспышке. Все это слышали на Северном вечером 14 ноября.

Очевидцы рассказали о напугавшем звуке и вспышке в telegram-канале «Это Ростов новости». По их словам, грохот раздался около 20:00 мск. В это же время в небе увидели красный свет, который резко появился и исчез.

В ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что вызовы с подобным описанием ЧП им не поступали.

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— Это уже не смешно, — пишут в комментариях подписчики. — Еще и свет на минуту пропал.
— Уже несколько вечером подряд около 19 часов слышу звук, — поделилась одна из горожанок.

Информация об инциденте уточняется.

Ранее мощный грохот слышали в центре Ростова-на-Дону.

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