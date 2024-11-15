Администрация Ростова продолжает инспекцию транспортных предприятий и качества услуг

Posted 15 ноября, 09:39
Published 15 ноября, 09:39
Modified 15 ноября, 09:41
Updated 15 ноября, 09:41
Проверки затронули все транспортные предприятия, которые обслуживают муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Ростова-на-Дону в рамках заключенных муниципальных контрактов.
Например, 13 ноября, перед выпуском подвижного состава на линию проверка проходила в автопарке компании ООО «ТрансЭкспорт», которая обслуживает автобусные маршруты № 2, 11, 26, 40, 54, 55, 66, 68, 70, 80. Вместе с служащими транспортного департамента в мероприятии приняли участие и сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Ростову-на-Дону.
Во время проверки особое внимание уделялось работе системы отопления, состоянию шин, кузовных элементов, напольного покрытия, исправности приспособлений для перевозки маломобильных групп населения и др.
Проверяющие осмотрели более 60 транспортных средств, в 8 из которых были обнаружены нарушения. В частности, неисправность системы отопления, неисправность внутреннего электронного информационного табло и наружного указателя маршрута, а также отсутствие внутренней экипировки. Выявленные нарушения поручили устранить в короткие сроки.
Проинспектировал работу пассажирского транспорта в донской столице и глава администрации города Алексей Логвиненко. Накануне утром, 14 ноября он совершил поездку в городском транспорте с пересадкой.
По его мнению, автобусы в хорошем состоянии, чистые и комфортные. Валидатор, отопление и информационное табло работали.— Обратил внимание на состояние остановочных комплексов. Замерил интервал движения пассажирского транспорта. Действительно нормативные 5-7 минут в «час пик» превращаются в 15-минутное ожидание и более. Поручил своему заместителю по транспорту Дмитрию Симкову предложить решение данной проблемы, — поделился Алексей Логвиненко.
Немало вопросов у градоначальника вызвало состояние остановочных комплексов. Поэтому городские власти и приняли решение привлечь к данной работе инвесторов.
Алексей Логвиненко добавил, что первого ноября было заключено концессионное соглашение на установку «умных остановок». В ближайшее время в донской столице появятся первые остановки, всего за 5 лет мы поменяем 450 остановочных комплексов во всех районах города.
— Выделенные полосы для общественного транспорта доказывают свою эффективность. Причем на участках, где установлены камеры контроля автобусы движутся беспрепятственно. Там, где камер нет, полосу занимают частные автомобили и мешают движению общественного транспорта. Зафиксировал во время поездки и большое количество ремонтных работ. Поручил своему заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко и главам Администраций районов города взять на контроль качество и соблюдение регламентных сроков производства работ, — сказал глава администрации Ростова.
Напомним, что в случае выявления нарушений на общественном пассажирском транспорте, для оперативного принятия мер, ростовчане могут обращаться в кол-центр Городского центра управления перевозками по номеру: 8 (800) 222-76-76 (звонок бесплатный). При этом, необходимо сообщить маршрут, государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время поездки.