Администрация Ростова продолжает инспекцию транспортных предприятий и качества услуг

— Выделенные полосы для общественного транспорта доказывают свою эффективность. Причем на участках, где установлены камеры контроля автобусы движутся беспрепятственно. Там, где камер нет, полосу занимают частные автомобили и мешают движению общественного транспорта. Зафиксировал во время поездки и большое количество ремонтных работ. Поручил своему заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко и главам Администраций районов города взять на контроль качество и соблюдение регламентных сроков производства работ, — сказал глава администрации Ростова.