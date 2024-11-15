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Posted 15 ноября, 18:36

Published 15 ноября, 18:36

Modified 15 ноября, 18:38

Updated 15 ноября, 18:38

Апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области

Апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области

15 ноября 2024, 18:36
Фото: 1MI. Апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области
За октябрь стоимость апельсинов в Ростовской области выросла на 19%, а огурцов — на 13%, следует из данных отчета на сайте регионального Ростовстата.

Чуть меньше, на 10%, вырос в цене картофель. На 6% подорожали помидоры, чеснок и лук, на 3% — свекла, бананы. Незначительно увеличилась стоимость лимонов, орехов, сухофруктов и груш (1-2%).

Некоторые плодовоовощные товары подешевели, например: зелень, виноград, яблоки, морковь и капуста. Их цена снизилась примерно на 1-10%. Поэтому в среднем категория плодоовощных товаров подорожала всего на 3%.

Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями и молочными продуктами. Их стоимость выросла в среднем на 3%. Больше всего увеличился ценник на сметану и ржаной хлеб (+4%). А вот баранки, наоборот, немного подешевели (-0,07%).

Ранее стало известно, насколько вырос процент по ипотеке.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Огурцы#Яблоки#Груши#Апельсины#Виноград#Картофель#Свекла#Капуста#Морковь#Зелень#Лук#Хлебобулочные изделия#Помидоры#Бананы
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