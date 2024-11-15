Апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области

Posted 15 ноября, 18:36
Published 15 ноября, 18:36
Modified 15 ноября, 18:38
Updated 15 ноября, 18:38
Чуть меньше, на 10%, вырос в цене картофель. На 6% подорожали помидоры, чеснок и лук, на 3% — свекла, бананы. Незначительно увеличилась стоимость лимонов, орехов, сухофруктов и груш (1-2%).
Некоторые плодовоовощные товары подешевели, например: зелень, виноград, яблоки, морковь и капуста. Их цена снизилась примерно на 1-10%. Поэтому в среднем категория плодоовощных товаров подорожала всего на 3%.
Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями и молочными продуктами. Их стоимость выросла в среднем на 3%. Больше всего увеличился ценник на сметану и ржаной хлеб (+4%). А вот баранки, наоборот, немного подешевели (-0,07%).
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