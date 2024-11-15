Буцаев: 13,5 тысячи заявок отобрали в шорт-листы «Зеленой премии»

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в текущем году «Зеленую премию» будут проводить уже в четвертый раз. Когда конкурс был анонсирован впервые, в компании не предполагали, какой будет получен отклик, но надеялись, что найдется много неравнодушных к экологии конкурсантов. Сегодня в РЭО знают наверняка: с каждым годом число людей, которых интересует защита окружающей среды, неуклонно растет. В 2021 году на конкурс поступило более тысячи заявок, в 2022 году — более трех тысяч, в 2023 году — 3808 заявок. По словам Буцаева, в этом году на участие в конкурсе приняли более 13,5 тысячи заявок, что почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом. И в первую очередь такой рост свидетельствует о вовлеченности населения и бизнеса, отраслевых компаний в экоповестку, а также указывает на стремление изменить мир к лучшему и защитить природу. Важно, что конкурс обеспечивает возможность способствовать, в том числе финансово, развитию прорывных идей. В итоге победу в конкурсе одержат лучшие из лучших, подвел итог глава РЭО. Об этом информирует mkset.