Буцаев: 13,5 тысячи заявок отобрали в шорт-листы «Зеленой премии»

Posted 15 ноября, 16:53
Published 15 ноября, 16:53
Modified 15 ноября, 16:53
Updated 15 ноября, 16:53
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в текущем году «Зеленую премию» будут проводить уже в четвертый раз. Когда конкурс был анонсирован впервые, в компании не предполагали, какой будет получен отклик, но надеялись, что найдется много неравнодушных к экологии конкурсантов. Сегодня в РЭО знают наверняка: с каждым годом число людей, которых интересует защита окружающей среды, неуклонно растет. В 2021 году на конкурс поступило более тысячи заявок, в 2022 году — более трех тысяч, в 2023 году — 3808 заявок. По словам Буцаева, в этом году на участие в конкурсе приняли более 13,5 тысячи заявок, что почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом. И в первую очередь такой рост свидетельствует о вовлеченности населения и бизнеса, отраслевых компаний в экоповестку, а также указывает на стремление изменить мир к лучшему и защитить природу. Важно, что конкурс обеспечивает возможность способствовать, в том числе финансово, развитию прорывных идей. В итоге победу в конкурсе одержат лучшие из лучших, подвел итог глава РЭО. Об этом информирует mkset.
Жюри «Зеленой премии» в 2024 году расширилось, в него пригласили не только экспертов отрасли обращения с отходами, представителей органов государственной власти, общественников из сферы экологии, но и представителей образовательных организаций, финансового сектора и бизнеса.
«Номинации распределены по общественному, профессиональному и юннатскому трекам. В 2024 году список сильно расширился и составил в общей сложности 13 номинаций. Организационный комитет сформировал шорт-листы по каждой. Теперь у тех, кто попал в шорт-листы, есть возможность выиграть денежный приз», — сообщил руководитель PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко. Он также напомнил, что победителю в номинации «Экосемья» вручат сертификат на семейное путешествие на полмиллиона рублей. А десяти победившим студентам — единоразовую стипендию в 150 тысяч рублей каждому. Самый большой грант достанется трем финалистам в номинации «Эколидеры» — по миллиону каждому.
Отдельно на «Зеленой премии» представили закрытую номинацию «Регионы России». В рамках этой номинации экспертам РЭО предстоит дать оценку проведению субъектами РФ реформы отрасли по обращению с отходами.
«Зеленая премия — 2024» будет проводиться в Москве в декабре, дату объявят позже. С подробностями можно ознакомиться на сайте «Зеленой премии».