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Posted 15 ноября, 08:17

Published 15 ноября, 08:17

Modified 15 ноября, 08:19

Updated 15 ноября, 08:19

Чиновники Минздрава оправдались за состояние скандальной ЦГБ в Гукове

Чиновники Минздрава оправдались за состояние скандальной ЦГБ в Гукове

15 ноября 2024, 08:17
Фото: Минздрав РО. Чиновники Минздрава оправдались за состояние скандальной ЦГБ в Гукове
Тараканов и других насекомых в педиатрическом отделении ЦГБ в Гуково нет, заверяют в Минздраве Ростовской области.

По словам чиновников, в соцсетях расходится видео, снятое в педиатрическом отделении больницы в Гукове. На кадрах пациенты жалуются на тараканов, антисанитарию и плохое состояние медучреждения. Ролик распространялся в соцсетях ещё четыре года назад, и, вероятно, снова всплыл в различных каналах.

Минздрав заверяет, что видео фейковое. В ЦГБ регулярно проводят дезинсекцию.

«Жалоб на насекомых от пациентов не поступало», — говорит пресс-служба Минздрава.

Также на ролике стены педиатрического отделения окрашены в розовый цвет. Власти заявили, что на деле они голубого оттенка, да и вообще никогда не были окрашены в розовый.

Фото: t.me/mzro61
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Фото: Минздрав РО

Но в ЦГБ Гукова и без того немало проблем. Только в этом году жители жаловались на ужасное состояние труб в больнице и забор, прикрученный к трансформатору.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуково#Минздрав#Донской Минздрав#Происшествия#ЦГБ
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