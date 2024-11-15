Чиновники Минздрава оправдались за состояние скандальной ЦГБ в Гукове

Posted 15 ноября, 08:17
Published 15 ноября, 08:17
Modified 15 ноября, 08:19
Updated 15 ноября, 08:19
По словам чиновников, в соцсетях расходится видео, снятое в педиатрическом отделении больницы в Гукове. На кадрах пациенты жалуются на тараканов, антисанитарию и плохое состояние медучреждения. Ролик распространялся в соцсетях ещё четыре года назад, и, вероятно, снова всплыл в различных каналах.
Минздрав заверяет, что видео фейковое. В ЦГБ регулярно проводят дезинсекцию.
«Жалоб на насекомых от пациентов не поступало», — говорит пресс-служба Минздрава.
Также на ролике стены педиатрического отделения окрашены в розовый цвет. Власти заявили, что на деле они голубого оттенка, да и вообще никогда не были окрашены в розовый.
Но в ЦГБ Гукова и без того немало проблем. Только в этом году жители жаловались на ужасное состояние труб в больнице и забор, прикрученный к трансформатору.