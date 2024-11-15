Чиновники Минздрава оправдались за состояние скандальной ЦГБ в Гукове

По словам чиновников, в соцсетях расходится видео, снятое в педиатрическом отделении больницы в Гукове. На кадрах пациенты жалуются на тараканов, антисанитарию и плохое состояние медучреждения. Ролик распространялся в соцсетях ещё четыре года назад, и, вероятно, снова всплыл в различных каналах.