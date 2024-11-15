Эксперты рассказали, где покупают самый дешевый картофель в Ростовской области

Posted 15 ноября, 19:22
Published 15 ноября, 19:22
Modified 15 ноября, 19:24
Updated 15 ноября, 19:24
По данным на конец октября, меньше всего денег на картофель уйдет в городе Миллерово. Там его продают по 47 рублей (на 10 меньше, чем в среднем по региону). В Сальске за него попросят 55 рублей, в Ростове-на-Дону — 56.
В Шахтах и Волгодонске средняя стоимость этого овоща достигает 57 рублей. А дороже всего картофель ценится в Таганроге. Килограмм обойдется в 61 рубль — лидирующая стоимость по Ростовской области.
Ранее RostovGazeta сообщала, на сколько выросли цены на различные товары в регионе и что больше всего подорожало за последний месяц.