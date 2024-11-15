rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 19:22

Published 15 ноября, 19:22

Modified 15 ноября, 19:24

Updated 15 ноября, 19:24

Самые дешевые цены на картофель выявили в Миллерово

Эксперты рассказали, где покупают самый дешевый картофель в Ростовской области

15 ноября 2024, 19:22
Фото: 1MI. Самые дешевые цены на картофель выявили в Миллерово

Самые дешевые цены на картофель выявили в Миллерово

В Ростовской области средняя цена килограмма картофеля в октябре составила 57 рублей. Где купить этот овощ дешевле всего в регионе, сообщает донской Ростовстат.

По данным на конец октября, меньше всего денег на картофель уйдет в городе Миллерово. Там его продают по 47 рублей (на 10 меньше, чем в среднем по региону). В Сальске за него попросят 55 рублей, в Ростове-на-Дону — 56.

Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо
Узнать подробнее

В Шахтах и Волгодонске средняя стоимость этого овоща достигает 57 рублей. А дороже всего картофель ценится в Таганроге. Килограмм обойдется в 61 рубль — лидирующая стоимость по Ростовской области.

Ранее RostovGazeta сообщала, на сколько выросли цены на различные товары в регионе и что больше всего подорожало за последний месяц.

Читайте также:
Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошкаРостовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясоСтало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Цены#Волгодонск#Миллерово#Сальск#RostovGazeta#Эксперты#Картофель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика