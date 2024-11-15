Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в ноябре

По сведениям ведомства, в районе радиационно-опасных объектов ЮФО мощность гамма-излучения варьируется от 0,08 до 0,16 микрозиверт в час. Показатели находятся в пределах допустимой нормы. Вблизи Ростовской АЭС сила ионизирующего излучения составляет — от 0,11 до 0,16 микрозиверт в час. Показатели также соответствуют естественному радиационному фону.