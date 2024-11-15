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Posted 15 ноября, 20:42

Published 15 ноября, 20:42

Modified 15 ноября, 20:42

Updated 15 ноября, 20:42

Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в ноябре

Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в ноябре

15 ноября 2024, 20:42
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в ноябре
Сотрудники гидрометцентра продолжают на ежедневно замерять уровень радиации в Ростовской области, информирует Северо-Кавказское УГМС.

По сведениям ведомства, в районе радиационно-опасных объектов ЮФО мощность гамма-излучения варьируется от 0,08 до 0,16 микрозиверт в час. Показатели находятся в пределах допустимой нормы. Вблизи Ростовской АЭС сила ионизирующего излучения составляет — от 0,11 до 0,16 микрозиверт в час. Показатели также соответствуют естественному радиационному фону.

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Напомним, что в конце октября начался плановый ремонт одного из энергоблоков Ростовской атомной станции. Для проведения необходимых работ технический комплекс пришлось отсоединить от сети.

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