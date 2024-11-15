Итоги пятницы: на Дону массово увольняются судьи, а на трассах ввели дежурство 24/7

В эту ночь атаки зафиксированы не только в Ростовской области, но и еще в трех субъектах РФ. Так, 34 дрона уничтожили в Краснодарском крае, три беспилотника сбили в Республике Крым и еще два БПЛА обезвредили в Белгородской области. Общее число беспилотников достигло почти четырех десятков.