Итоги пятницы: на Дону массово увольняются судьи, а на трассах ввели дежурство 24/7

Posted 15 ноября, 15:56
Published 15 ноября, 15:56
Modified 15 ноября, 15:58
Updated 15 ноября, 15:58
Семь председателей судов Ростовской области подписали заявление об уходе по собственному желанию. Свой пост планируют покинуть Дмитрий Григорьев (Ворошиловский районный суд Ростова), Али Хайбулаева (Кировский районный суд города), Александр Емелин (Белокалитвинский районный суд) и Лариса Коротун (Шахтинский городской суд).
Еще четверо возглавляют районные суды донского региона. Это Валерий Орлов (Красносулинский суд), Максим Корчинов (Миллеровский суд), Алексей Берестовой (Пролетарский суд).
Добавим, что окончательное решение об их отставке будет приняло квалификационной комиссией судей региона 15 ноября.
Все дорожные службы начали круглосуточно дежурить на трассах регионального и межмуниципального значения. Нововведения связаны с ухудшением погодных условий. Дорожники ожидают снежные заносы и наледь. Для предотвращения ДТП и борьбы с непогодой была подготовлена спецтехника и 150 тысяч тонн противогололедных материалов
Кроме того, сотрудники дорожных служб устанавливают временные знаки, сигнальные вехи, снегозадерживающие сетки и щиты на проезжих частях Ростовской области.
Ночью 15 ноября над акваторией Азовского моря зафиксировали 10 беспилотных летательных аппаратов. Каждый из них ликвидировали с помощью системы ПВО.
В эту ночь атаки зафиксированы не только в Ростовской области, но и еще в трех субъектах РФ. Так, 34 дрона уничтожили в Краснодарском крае, три беспилотника сбили в Республике Крым и еще два БПЛА обезвредили в Белгородской области. Общее число беспилотников достигло почти четырех десятков.