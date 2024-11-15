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Posted 15 ноября, 15:56

Published 15 ноября, 15:56

Modified 15 ноября, 15:58

Updated 15 ноября, 15:58

Итоги пятницы: на Дону судьи уходят в отставку, а дорожники дежурят на трассах

Итоги пятницы: на Дону массово увольняются судьи, а на трассах ввели дежурство 24/7

15 ноября 2024, 15:56
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги пятницы: на Дону судьи уходят в отставку, а дорожники дежурят на трассах
Семь председателей судов в Ростовской области уходят в отставку, тем временем из-за непогоды на трассах региона организовали круглосуточное дежурство, а над Азовским морем сбили 10 боевых беспилотников.

Отставка судей

Семь председателей судов Ростовской области подписали заявление об уходе по собственному желанию. Свой пост планируют покинуть Дмитрий Григорьев (Ворошиловский районный суд Ростова), Али Хайбулаева (Кировский районный суд города), Александр Емелин (Белокалитвинский районный суд) и Лариса Коротун (Шахтинский городской суд).

Еще четверо возглавляют районные суды донского региона. Это Валерий Орлов (Красносулинский суд), Максим Корчинов (Миллеровский суд), Алексей Берестовой (Пролетарский суд).

Добавим, что окончательное решение об их отставке будет приняло квалификационной комиссией судей региона 15 ноября.

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Дежурные на дорогах

Все дорожные службы начали круглосуточно дежурить на трассах регионального и межмуниципального значения. Нововведения связаны с ухудшением погодных условий. Дорожники ожидают снежные заносы и наледь. Для предотвращения ДТП и борьбы с непогодой была подготовлена спецтехника и 150 тысяч тонн противогололедных материалов

Кроме того, сотрудники дорожных служб устанавливают временные знаки, сигнальные вехи, снегозадерживающие сетки и щиты на проезжих частях Ростовской области.

Дорожники ожидают снежные заносы и наледь.Дорожники ожидают снежные заносы и наледь.
Дорожники ожидают снежные заносы и наледь.. Фото: donland.ru
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Атака БПЛА

Ночью 15 ноября над акваторией Азовского моря зафиксировали 10 беспилотных летательных аппаратов. Каждый из них ликвидировали с помощью системы ПВО.

В эту ночь атаки зафиксированы не только в Ростовской области, но и еще в трех субъектах РФ. Так, 34 дрона уничтожили в Краснодарском крае, три беспилотника сбили в Республике Крым и еще два БПЛА обезвредили в Белгородской области. Общее число беспилотников достигло почти четырех десятков.

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