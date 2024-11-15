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Posted 15 ноября, 10:57

Published 15 ноября, 10:57

Modified 15 ноября, 10:59

Updated 15 ноября, 10:59

Контрактникам в Ростовской области повысили выплаты до 1,6 млн рублей

Контрактникам в Ростовской области повысили выплаты до 1,6 млн рублей

15 ноября 2024, 10:57
Фото: mil.ru. Контрактникам в Ростовской области повысили выплаты до 1,6 млн рублей
Общая сумма единовременной выплаты контрактникам из Ростовской области увеличится до двух миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области для граждан России, а также иностранцев, которые заключат контракт с Минобороны в период с 15 ноября по 31 декабря 2024 года на срок от одного года, теперь установлена единовременная региональная выплата в размере 1,6 миллиона рублей.

Таким образом, с учётом федеральной выплаты, контрактники получат в Ростовской области два миллиона рублей.

Уточняется, что для получения этой выплаты надо заключить контракт в пунктах отбора на территории Ростовской области.

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Ранее в Ростовской области увеличили выплаты участникам спецоперации за инвалидность.

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