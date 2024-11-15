Контрактникам в Ростовской области повысили выплаты до 1,6 млн рублей

Posted 15 ноября, 10:57
Published 15 ноября, 10:57
Modified 15 ноября, 10:59
Updated 15 ноября, 10:59
В Ростовской области для граждан России, а также иностранцев, которые заключат контракт с Минобороны в период с 15 ноября по 31 декабря 2024 года на срок от одного года, теперь установлена единовременная региональная выплата в размере 1,6 миллиона рублей.
Таким образом, с учётом федеральной выплаты, контрактники получат в Ростовской области два миллиона рублей.
Уточняется, что для получения этой выплаты надо заключить контракт в пунктах отбора на территории Ростовской области.