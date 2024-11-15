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Posted 15 ноября, 09:40

Published 15 ноября, 09:40

Modified 15 ноября, 09:42

Updated 15 ноября, 09:42

Круглосуточное дежурство организовано на трассах Ростовской области. Что произошло?

Круглосуточное дежурство ввели на трассах Ростовской области. Что произошло?

15 ноября 2024, 09:40
Фото: donland.ru. Круглосуточное дежурство организовано на трассах Ростовской области. Что произошло?

Круглосуточное дежурство организовали на ростовских трассах из-за непогоды

На автодорогах регионального и межмуниципального значения организовано круглосуточное дежурство всех дорожных служб, сообщили в правительстве Ростовской области.

Дорожные службы готовятся к надвигающейся непогоде. На трассах региона организовали круглосуточное дежурство. Дорожники ожидают снежные заносы и наледь. Для борьбы с ними подготовили спецтехнику и 150 тысяч тонн противогололёдных материалов.

Также специалисты завершают установку временных дорожных знаков, сигнальных вех, снегозадерживающих сеток и щитов на автодорогах Ростовской области.

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Ранее синоптики предупреждали, что морозы до -4 градусов скоро нагрянут в Ростовскую область. Также они прогнозируют гололёд и снегопад.

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