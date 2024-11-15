Круглосуточное дежурство ввели на трассах Ростовской области. Что произошло?

Дорожные службы готовятся к надвигающейся непогоде. На трассах региона организовали круглосуточное дежурство. Дорожники ожидают снежные заносы и наледь. Для борьбы с ними подготовили спецтехнику и 150 тысяч тонн противогололёдных материалов.