Малый и средний бизнес получит около 5,3 трлн рублей по программам КМСП

Posted 15 ноября, 09:39
Published 15 ноября, 09:39
Modified 15 ноября, 09:39
Updated 15 ноября, 09:39
Совещание возглавил Максим Решетников, министр экономического развития и председатель совета директоров Корпорации МСП. Он подчеркнул, что новая стратегия КМСП нацелена на выполнение президентского указа, согласно которому доход на одного сотрудника в секторе МСП должен расти быстрее, чем растет ВВП. Решетников отметил необходимость пересмотра роли корпорации и её инструментов для достижения этой цели. Об этом сообщает tass.ru.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что почти половина из предусмотренных 5,3 триллиона рублей будет направлена на поддержку важнейших отраслей экономики предложения. Будут сохранены востребованные программы развития, в частности «зонтичные» поручительства. Также планируется ввести новые льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и бизнеса из моногородов, для предприятий станкостроения и робототехники. Планируется обеспечить льготное инвестирование в туристическую сферу, IT, научно-технические разработки и производство на сумму 800 миллиардов рублей до 2030 года, добавил Исаевич.
Для реализации президентского указа разработана система управления инструментами поддержки, основанная на обратной связи с бизнесом и анализе данных платформы МСП.РФ. Исаевич отметил, что три основные задачи обеспечат около 50% вклада в достижение цели указа: стимулирование перехода МСП в новую категорию, увеличение вклада малых предприятий в экономику предложения и расширение их участия в обеспечении технологического суверенитета. Последняя задача позволит к 2030 году увеличить объём закупок у малых технологических компаний до 1,2 триллиона рублей. Эти задачи станут основой стратегии развития КМСП, заявил Исаевич.
Дополнительным инструментом развития МСП станет инвестпрограмма от Центробанка, Корпорации МСП и Минэкономразвития с ежегодным финансированием в 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил Михаил Мамута, глава службы защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России.
Помимо этого, будут внедрены совместные «зонтичные» поручительства с региональными гарантийными организациями, где КМСП выступит поручителем. Для поддержки городской экономики и брендов планируются совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Такое разделение рисков позволит расширить возможности привлечения финансовых средств.