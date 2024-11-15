Малый и средний бизнес получит около 5,3 трлн рублей по программам КМСП

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что почти половина из предусмотренных 5,3 триллиона рублей будет направлена на поддержку важнейших отраслей экономики предложения. Будут сохранены востребованные программы развития, в частности «зонтичные» поручительства. Также планируется ввести новые льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и бизнеса из моногородов, для предприятий станкостроения и робототехники. Планируется обеспечить льготное инвестирование в туристическую сферу, IT, научно-технические разработки и производство на сумму 800 миллиардов рублей до 2030 года, добавил Исаевич.