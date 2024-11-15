Мандарины подорожают в Ростовской области из-за массовых беспорядков в Абхазии

«Учитывая повышенный спрос на мандарины в ноябре, вероятные трудности с поставками и наценку в предпраздничный период, я думаю, что мандарины могут подорожать до 20%. Возможно, в Ростовской области этот показатель будет ниже из-за относительно небольшого расстояния между регионом и Абхазией», — говорит эксперт.