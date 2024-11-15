Мандарины подорожают в Ростовской области из-за массовых беспорядков в Абхазии

Posted 15 ноября, 19:49
Published 15 ноября, 19:49
Modified 15 ноября, 19:51
Updated 15 ноября, 19:51
Беспорядки в Абхазии вызваны нежеланием сторонников оппозиции поддержать ратификацию соглашения между Россией и республикой об инвестиционной деятельности. При этом министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что экспорт фруктов в Россию не прекратится.
«Россия для Абхазии один из крупнейших партнеров по закупке фруктов и республике действительно не выгодно прекращать поставки. Однако нельзя исключать, что объем поставок сократится, а доставка усложнится из-за беспорядков. Все это может повлиять на конечную стоимость товара», — отмечает экономист Леонид Стрельников.
Эксперт отмечает, что закупочные цены на абхазские мандарины в этом году достигли 45 рублей за килограмм.
«Учитывая повышенный спрос на мандарины в ноябре, вероятные трудности с поставками и наценку в предпраздничный период, я думаю, что мандарины могут подорожать до 20%. Возможно, в Ростовской области этот показатель будет ниже из-за относительно небольшого расстояния между регионом и Абхазией», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области.