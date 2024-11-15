rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 19:49

Published 15 ноября, 19:49

Modified 15 ноября, 19:51

Updated 15 ноября, 19:51

Цены на мандарины взлетят в Ростовской области из-за массовых беспорядков в Абхазии

Мандарины подорожают в Ростовской области из-за массовых беспорядков в Абхазии

15 ноября 2024, 19:49
Фото: 1MI. Цены на мандарины взлетят в Ростовской области из-за массовых беспорядков в Абхазии
Сюжет
Эксклюзив
Несмотря на то, что Абхазия пообещала не прерывать поставки фруктов в Россию, цены на них могут вырасти до 20%, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Леонид Стрельников.

Беспорядки в Абхазии вызваны нежеланием сторонников оппозиции поддержать ратификацию соглашения между Россией и республикой об инвестиционной деятельности. При этом министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что экспорт фруктов в Россию не прекратится.

«Россия для Абхазии один из крупнейших партнеров по закупке фруктов и республике действительно не выгодно прекращать поставки. Однако нельзя исключать, что объем поставок сократится, а доставка усложнится из-за беспорядков. Все это может повлиять на конечную стоимость товара», — отмечает экономист Леонид Стрельников.

Трассу в Ростовской области засыпало мандаринами
Узнать подробнее

Эксперт отмечает, что закупочные цены на абхазские мандарины в этом году достигли 45 рублей за килограмм.

«Учитывая повышенный спрос на мандарины в ноябре, вероятные трудности с поставками и наценку в предпраздничный период, я думаю, что мандарины могут подорожать до 20%. Возможно, в Ростовской области этот показатель будет ниже из-за относительно небольшого расстояния между регионом и Абхазией», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области.

Читайте также:
Товары и услуги за год подорожали почти на 6% в Ростовской областиЯйца подорожают еще на 15% в Ростове к Новому годуАренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Цены#Мандарины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика