rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 20:08

Published 15 ноября, 20:08

Modified 15 ноября, 20:08

Updated 15 ноября, 20:08

Пенсионерка пострадала в ДТП с «перевертышем» в Ростовской области

Мертвая лиса стала причиной ДТП с «перевертышем» на трассе Ростовской области

15 ноября 2024, 20:08
Фото: 1MI. Пенсионерка пострадала в ДТП с «перевертышем» в Ростовской области
На трассе в Ростовской области водитель легкового автомобиля вылетела в кювет, пытаясь избежать наезда на мертвое животное, информирует Госавтоинспекция региона.

Авария произошла вечером 12 ноября на автодороге «Элиста — Зимовники». По предварительным данным, 54-летняя водитель Skoda Octavia двигалась по проезжей части, когда на дороге неожиданно заметила мертвую лисицу. Женщина дернула руль и съехала в кювет. Машина перевернулась и легла на крышу.

Удар от падения был достаточно сильным. Преимущественно пострадала передняя часть транспортного средства: помялся капот, разбились стекла и деформировалась дверь.

КамАЗ опрокинулся на крышу на М-4 «Дон» под Ростовом
Узнать подробнее

В ДТП пострадала пожилая пассажирка иномарки. Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали 74-летнюю женщину в больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента.

Ранее автомобиль со знаком «инвалид» протаранил магазин в центре Ростова-на-Дону.

Читайте также:
Женщина погибла в опрокинувшейся в кювет машине в Ростовской областиНа месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под БатайскомСотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске
#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Животное#Автомобили#Водители#Пассажир#Перевернувшаяся машина#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика