Мертвая лиса стала причиной ДТП с «перевертышем» на трассе Ростовской области

Авария произошла вечером 12 ноября на автодороге «Элиста — Зимовники». По предварительным данным, 54-летняя водитель Skoda Octavia двигалась по проезжей части, когда на дороге неожиданно заметила мертвую лисицу. Женщина дернула руль и съехала в кювет. Машина перевернулась и легла на крышу.