Мертвая лиса стала причиной ДТП с «перевертышем» на трассе Ростовской области

Posted 15 ноября, 20:08
Published 15 ноября, 20:08
Modified 15 ноября, 20:08
Updated 15 ноября, 20:08
Авария произошла вечером 12 ноября на автодороге «Элиста — Зимовники». По предварительным данным, 54-летняя водитель Skoda Octavia двигалась по проезжей части, когда на дороге неожиданно заметила мертвую лисицу. Женщина дернула руль и съехала в кювет. Машина перевернулась и легла на крышу.
Удар от падения был достаточно сильным. Преимущественно пострадала передняя часть транспортного средства: помялся капот, разбились стекла и деформировалась дверь.
В ДТП пострадала пожилая пассажирка иномарки. Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали 74-летнюю женщину в больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента.
Ранее автомобиль со знаком «инвалид» протаранил магазин в центре Ростова-на-Дону.