МИД России призвал ХАМАС освободить плененного внука врача из Ростова

На днях было опубликовано видеообращение Александра Труфанова из плена. Он рассказал, что почти ничего не ест и не пьёт, у него сильно ухудшилось здоровье. Труфанов признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Труфанов является внуком врача-фтизиатра из Ростова Ирины Татти, которая также находилась в плену и была освобождена осенью 2023 года.