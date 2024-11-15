МИД России призвал ХАМАС освободить плененного внука врача из Ростова

Posted 15 ноября, 09:53
Published 15 ноября, 09:53
Modified 15 ноября, 09:55
Updated 15 ноября, 09:55
По данным российских дипломатов, в плену ХАМАС остаются более ста человек, в том числе россияне Александр Труфанов и Максим Харкин. На территории Сектора Газа они прибывают уже больше года.
«Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано», — заявила Мария Захарова.
МИД РФ призывал «незамедлительно и безусловно» освободить пленённых россиян. Захарова отметила, что тема освобождения заложников «является приоритетной» в контактах российских дипломатов с представителями ХАМАС и других палестинских организаций.
На днях было опубликовано видеообращение Александра Труфанова из плена. Он рассказал, что почти ничего не ест и не пьёт, у него сильно ухудшилось здоровье. Труфанов признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Труфанов является внуком врача-фтизиатра из Ростова Ирины Татти, которая также находилась в плену и была освобождена осенью 2023 года.