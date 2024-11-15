Минимальные ставки по ипотеке взлетели до 28,1%. Чего ждать на рынке жилья?

Например, ставка по семейной ипотеке достигнет уровня 11,8% при сумме кредита более 13,5 миллиона рублей. Такие условия действуют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для остальных регионов и городов — минимальная сумма кредита составит 7 миллионов рублей при ставке от 12,9%. Для тех, кто работает в IT-организациях, ставка составит 13% при сумме от 10,5 миллиона рублей.