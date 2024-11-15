rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 11:36

Published 15 ноября, 11:36

Modified 15 ноября, 11:38

Updated 15 ноября, 11:38

Минимальные ставки по ипотеке взлетели до 28,1%. Чего ждать на рынке жилья?

Минимальные ставки по ипотеке взлетели до 28,1%. Чего ждать на рынке жилья?

15 ноября 2024, 11:36
Фото: rostovgazeta.ru. Минимальные ставки по ипотеке взлетели до 28,1%. Чего ждать на рынке жилья?
С 15 ноября минимальные ставки по рыночной ипотеке Сбербанка подскочили до 28,1% (для вторичного жилья) и до 28,4% — для первичного. Как сообщают «Новые известия», базовые ставки без дисконта сравняются с 30,7% и 31%.

Причиной повышения стал рост ключевой ставки и стоимости облигаций федерального займа. Вместе с этим растут и средневзвешенные ставки по льготным программам. Там, где сумма выше предусмотренного госпрограммой лимита, повышение составит около одного-двух с половиной пунктов.

Например, ставка по семейной ипотеке достигнет уровня 11,8% при сумме кредита более 13,5 миллиона рублей. Такие условия действуют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для остальных регионов и городов — минимальная сумма кредита составит 7 миллионов рублей при ставке от 12,9%. Для тех, кто работает в IT-организациях, ставка составит 13% при сумме от 10,5 миллиона рублей.

Если клиенту одобрили ипотеку до повышения ставки, ее размер будет зависеть от того, успел ли он подписать кредитный договор. Как правило, процентную ставку закрепляют за клиентом после подписания договора. Тогда размер ставки остается фиксированным и не может быть изменен в одностороннем порядке. В противном случае банк имеет право предложить повышенную ставку.

Эксперты рассказали, когда лучше брать ипотеку в России
Узнать подробнее
Стоимость квартир в 2024 году, купленных в ипотеку, составила порядка 5,6 миллиона рублейСтоимость квартир в 2024 году, купленных в ипотеку, составила порядка 5,6 миллиона рублей
Стоимость квартир в 2024 году, купленных в ипотеку, составила порядка 5,6 миллиона рублей. Фото: donland.ru

Стоимость квартир в 2024 году, купленных в ипотеку, составила порядка 5,6 миллиона рублей. За последний год цены на ипотечное жилье выросли на 16%. Особенно резкий скачок наблюдается на Дальнем Востоке и в некоторых крупных городах.

Самой дорогой на вторичном рынке жилья стала квартира за 1,84 миллиарда рублей. Трехуровневую резиденцию на Пречистенской набережной в Москве есть спортивный зал, личный лифт, четыре места в подземном паркинге и спальни с отдельными ванными комнатами. Площадь жилья составила больше 700 квадратных метров.

Как сообщают «Новые известия», помимо растущих цен на жилье и повышения процентных ставок, дополнительные расходы могут появиться из-за обязательных страховок или скрытых комиссий.

Ранее RostovGazeta рассказывала, на сколько подорожала аренда однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Трешка по цене однушки: семьям предлагают экономный вариант на 40 квадратахМинимальный взнос по семейной ипотеке вырос до 50%Менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Москва#Ипотека#Цены на жилье#Сбербанк#Жилье#Рынок недвижимости#Дальний Восток#Ставки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика