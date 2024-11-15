Многокилометровая пробка образовалась из-за двух ДТП возле ТРЦ «Мега» в Аксае

Первое ДТП произошло около 16.40 мск рядом с торгово-развлекательным центром «Мега», а второе — примерно в 17.10 мск ближе к ДНТ «Алмаз». Из-за этого автомобили растянулись от Аксайского проспекта, 30 до здания №359 в дачном некоммерческом товариществе «Алмаз». Общая длина дорожного затора составляет 5,92 километра.