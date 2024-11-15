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Posted 15 ноября, 14:50

Published 15 ноября, 14:50

Modified 15 ноября, 14:52

Updated 15 ноября, 14:52

Многокилометровая пробка образовалась из-за двух ДТП возле ТРЦ «Мега» в Аксае

Многокилометровая пробка образовалась из-за двух ДТП возле ТРЦ «Мега» в Аксае

15 ноября 2024, 14:50
Фото: Инкогнито 1429/Яндекс. Карты. Многокилометровая пробка образовалась из-за двух ДТП возле ТРЦ «Мега» в Аксае
В Ростовской области часть Новочеркасского шоссе встала в пробках. Вероятно, машины не могут проехать из-за двух аварий, информирует сервис «Яндекс Карты».

Первое ДТП произошло около 16.40 мск рядом с торгово-развлекательным центром «Мега», а второе — примерно в 17.10 мск ближе к ДНТ «Алмаз». Из-за этого автомобили растянулись от Аксайского проспекта, 30 до здания №359 в дачном некоммерческом товариществе «Алмаз». Общая длина дорожного затора составляет 5,92 километра.

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Фото: Яндекс. Карты

Из-за затрудненного движения по шоссе пробка начала разрастаться и на прилегающие улицы. Так, водители застряли на участке дороги от проспекта Ленина, 35А в Аксае до съезда на Аксайский проспект. Длина пробки — 2,36 километра.

Ранее пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове-на-Дону.

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