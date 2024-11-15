Многокилометровая пробка образовалась из-за двух ДТП возле ТРЦ «Мега» в Аксае

Posted 15 ноября, 14:50
Published 15 ноября, 14:50
Modified 15 ноября, 14:52
Updated 15 ноября, 14:52
Первое ДТП произошло около 16.40 мск рядом с торгово-развлекательным центром «Мега», а второе — примерно в 17.10 мск ближе к ДНТ «Алмаз». Из-за этого автомобили растянулись от Аксайского проспекта, 30 до здания №359 в дачном некоммерческом товариществе «Алмаз». Общая длина дорожного затора составляет 5,92 километра.
Из-за затрудненного движения по шоссе пробка начала разрастаться и на прилегающие улицы. Так, водители застряли на участке дороги от проспекта Ленина, 35А в Аксае до съезда на Аксайский проспект. Длина пробки — 2,36 километра.
Ранее пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове-на-Дону.