Мышцы вне закона: как ростовским спортсменам подпольно продают стероиды

Posted 15 ноября, 17:39
Published 15 ноября, 17:39
Modified 15 ноября, 17:41
Updated 15 ноября, 17:41
Одно из последних громких дел, связанное с незаконным оборотом сильнодействующих анаболических препаратов в Ростовской области прогремело в сентябре 2022 года. Сотрудники регионального МВД задержали 31-летнего директора фитнес-клуба при попытке продажи запрещённых к свободному обороту сильнодействующих препаратов из разряда анаболических стероидов.
Вероятно, опыт оказался поучительным — больше, судя по открытым данным, подобных случаев в Ростовской области не происходило.
RostovGazeta совместно с экспертами попыталась узнать, продолжает ли в регионе существовать подпольный рынок стероидов и как он устроен.
На территории Российской федерации на сегодняшний день запрещены три группы сильнодействующих веществ: психотропные, препараты экстренного похудения и так называемые анаболики.
Ростовский юрист Юрий Мартынов рассказал, что за незаконный сбыт стероидов может грозить до трех лет лишения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 234 УК РФ. Препараты изымут, а в результате возбуждения уголовного дела злоумышленнику и вовсе могут вменить около 8 лет колонии по постановлению правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 за незаконный оборот сильнодействующих веществ.
Однако некоторых преступников, желающих обрести атлетичное телосложение быстро и при минимальных усилиях, не останавливает и строгость наказания.
«Правительство России иногда обновляет и пополняет список запрещенных анаболических веществ. Конечно, есть незапрещенные, как правило, не сильнодействующие стероиды, которые продаются в аптеках, на маркетплейсах и в магазинах спорттоваров, но, чтобы не стать участником уголовного дела и не навредить своему здоровью, этот список нужно внимательно проверять перед приобретением препаратов. Список подобных запрещенных добавок насчитывает десятки наименований», — отмечает эксперт.
Почти весь мир запрещенных в спорте препаратов вертится вокруг, казалось бы, базового мужского гормона тестостерона. Призвание анаболиков состоит как раз в том, чтобы восполнять его недостаток или увеличить долю гормона в организме. Тестостерон отвечает за наращивание мышечной массы, увеличения уровня выносливости. Однако допинговое употребление мужского гормона может привести к проблемам со здоровьем.
Донской мастер спорта по жиму лежа Дмитрий Подберезный рассказал, что профессиональные атлеты покупают стероиды через интернет. Он добавляет, что анаболики можно купить и у тренеров в зале «из-под полы».
«Но за распространение ААС сажают, поэтому это делают редко», — отмечает Дмитрий.
Месячный курс для новичка в спорте, по его словам, может стоить от 5 тысяч рублей. Для опытного спортсмена средний ценник на допинг уже от 12 тысяч рублей.
«В такой курс будут входить тестостерон, производные тестостерона, блокаторы эстрогена, блокаторы пролактина и посткурсовая терапия. Если говорить про бодибилдинг и пауэрлифтинг, то курсы ААС будут одинаковы. Зависит от того, какой уровень спортсмена и какие у него цели», — говорит Дмитрий Подберезный.
Риск купить некачественный товар, по мнению спортсмена, на сегодняшний день скорее низкий, чем высокий.
«С некачественными препаратами я не сталкивался. И некачественный товар после введения санкций чаще продаваться не стал», — добавляет собеседник RostovGazeta.
Однако качество препаратов, по его словам, также может зависеть от места продажи.
Некоторые стероиды находятся в «серой зоне» по законности употребления и распространения. Эксперт уточнил, насколько опасной может быть покупка этих препаратов:
«За употребление вас не посадят», — считает Дмитрий Подберезный.
Федерации пауэрлифтинга следят за употреблением допинга спортсменами и проводят специальные тесты. Там также присутствуют специальные категории с допинг-контролем, где часто показываются серьезные результаты.
«Обычно обойти допинг-контроль сложно, но если вы сумеете подменить анализы в процессе их набора под пристальным надзором, то вам повезло», — добавляет эксперт.
Дмитрий Подберезный добавляет, что атлет среднего уровня средней весовой категории до 82 килограммов при неограниченном времени, может достигнуть разряда мастера спорта и даже мастера спорта международного класса.
«Существует мнение, что если принимать стероиды по какой-то специальной программе, то они абсолютно безвредны и чуть ли не как витамины. Это, естественно, не так. Эту легенду проталкивают те, кому, наверное, надо просто продать и заработать на этом», — говорит профессиональный ростовский тяжелоатлет Михаил Цыбурко.
Анаболические препараты, по словам Михаила, могут влиять на увеличение сердечной мышцы, что впоследствии приводит к заболеваниям сердца, повышается риск инфаркта. Дополнительная нагрузка ложиться также на печень.
«Когда я только начинал развиваться в спорте, еще в 90-е, я видел, что происходит с ребятами на стероидах. И, наверное, благодаря их примеру, даже мысли не появлялось о том, чтобы попробовать. Самое худшее в анаболиках — привыкание. Результаты и мышцы растут как на дрожжах, но рано или поздно организм настолько расшатывается от приема допинга, что необходимо отказаться. Я видел, как люди буквально сдуваются морально и физически. Из них никто после отмены в спорт не вернулись», — вспоминает Михаил.
Спортсмен добавляет, что у стероидов есть еще один опасный побочный эффект — риск бесплодия.
«Организм человека работает так, что если он получает какие-то необходимые элементы извне, то он со временем атрофирует способность вырабатывать их самостоятельно. В этом плане тестостерон очень опасен тем, что организм перестает вырабатывать его сам. А когда от допинга надо отказаться мужчина вдруг оказывается с эректильными дисфункциями, бесплодием и прочими половыми проблемами», — говорит Михаил Цыбурко.
По мнению юриста Юрия Мартынова, с каждым годом торговцам нелегальными спортивными добавками приходится все труднее.
«Чаще всего дилеров „ловят“ на транспортировке стероидов. Сейчас хорошо развито досмотровое оборудование на почте, таможнях. Значительную часть контрабандных поставок раскрывают еще на этапе ввоза в страну и Ростовскую область в частности, если речь идет, например, о заказах через интернет из других регионов», — объясняет эксперт.
Юрий Мартынов добавляет, что приобретение стероидов не наказуемо только в одном случае — при условии, что покупателю эти препараты необходимы для лечения, он имеет рецептурное назначение от врача.
«Ограничение оборота стероидов в России связано с необходимостью обеспечить здоровье населения. Ожидаемо, что со временем законодательство будет еще сильнее ограничивать употребление анаболиков, ужесточать антидопинговую политику и в конце концов лавочку прикроют», — заключает юрист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Путин исключил главу Ростовской области из Совета по развитию спорта.