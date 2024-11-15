Мышцы вне закона: как ростовским спортсменам подпольно продают стероиды

«Когда я только начинал развиваться в спорте, еще в 90-е, я видел, что происходит с ребятами на стероидах. И, наверное, благодаря их примеру, даже мысли не появлялось о том, чтобы попробовать. Самое худшее в анаболиках — привыкание. Результаты и мышцы растут как на дрожжах, но рано или поздно организм настолько расшатывается от приема допинга, что необходимо отказаться. Я видел, как люди буквально сдуваются морально и физически. Из них никто после отмены в спорт не вернулись», — вспоминает Михаил.