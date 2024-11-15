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Posted 15 ноября, 15:42

Published 15 ноября, 15:42

Modified 15 ноября, 15:44

Updated 15 ноября, 15:44

На расширение «Ростовского» кладбища власти города потратят 1,5 млрд рублей

На расширение «Ростовского» кладбища власти потратят 1,5 млрд рублей

15 ноября 2024, 15:42
Фото: 1MI. На расширение «Ростовского» кладбища власти города потратят 1,5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону продолжается подготовка к строительству второй очереди «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе региона. На реализацию проекта выделят 1,5 миллиарда рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Управление капитального строительства Ростова-на-Дону ищет подрядчика для выполнения работ по расширению территории «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Согласно документу, строительство второй очереди начнется 25 апреля 2025 года и завершится ровно через год — 25 апреля 2026 года.

За это время подрядчик должен выполнить шесть этапов работ. Во-первых, бригадам рабочих необходимо подготовить территорию: вырубить насаждения, озеленить пространство и утилизировать отходы. Во-вторых, проложить наружные сети водоснабжения, электроосвещения и газоснабжения. В-третьих, разместить локальные очистные сооружения и резервуары. В-четвертых, обустроить площадки невостребованных прахов, зоны отдыха и прощания, стелу и другие объекты.

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Добавим, что финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Ростова-на-Дону. На строительство город готов потратить свыше 1,5 миллиарда рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, что на «Ростовском» кладбище возведут крематорий.

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