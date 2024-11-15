На расширение «Ростовского» кладбища власти потратят 1,5 млрд рублей

Posted 15 ноября, 15:42
Published 15 ноября, 15:42
Modified 15 ноября, 15:44
Updated 15 ноября, 15:44
Управление капитального строительства Ростова-на-Дону ищет подрядчика для выполнения работ по расширению территории «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Согласно документу, строительство второй очереди начнется 25 апреля 2025 года и завершится ровно через год — 25 апреля 2026 года.
За это время подрядчик должен выполнить шесть этапов работ. Во-первых, бригадам рабочих необходимо подготовить территорию: вырубить насаждения, озеленить пространство и утилизировать отходы. Во-вторых, проложить наружные сети водоснабжения, электроосвещения и газоснабжения. В-третьих, разместить локальные очистные сооружения и резервуары. В-четвертых, обустроить площадки невостребованных прахов, зоны отдыха и прощания, стелу и другие объекты.
Добавим, что финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Ростова-на-Дону. На строительство город готов потратить свыше 1,5 миллиарда рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, что на «Ростовском» кладбище возведут крематорий.