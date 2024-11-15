На расширение «Ростовского» кладбища власти потратят 1,5 млрд рублей

За это время подрядчик должен выполнить шесть этапов работ. Во-первых, бригадам рабочих необходимо подготовить территорию: вырубить насаждения, озеленить пространство и утилизировать отходы. Во-вторых, проложить наружные сети водоснабжения, электроосвещения и газоснабжения. В-третьих, разместить локальные очистные сооружения и резервуары. В-четвертых, обустроить площадки невостребованных прахов, зоны отдыха и прощания, стелу и другие объекты.