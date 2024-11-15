На выходных в Ростовской области ожидаются перепады температуры в 14 градусов

Posted 15 ноября, 17:13
Published 15 ноября, 17:13
Modified 15 ноября, 17:15
Updated 15 ноября, 17:15
Так, в субботу, 16 ноября, будет облачная погода с небольшими дождями. Ночью и утром в части районов области может пройти мокрый снег и образоваться гололедица. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов, а ночью температура опустится до -1…+4 градусов. Ветер западный до 11 метров в секунду.
Воскресенье, 17 ноября, пройдет без сильных осадков. Скорость ветра увеличится до 10 метров в секунду. Днем потеплеет до +1…+9 градусов, ночью похолодает до +2…-5 градусов.
Добавим, что скачки температуры воздуха на 10 градусов и более негативно сказываются на здоровье и эмоциональном состоянии людей. В эти дни может обостриться аллергия, заболеть голова и подняться давление.
Ранее стало известно, что резкое потепление неожиданно придет в Ростов-на-Дону к середине ноября.