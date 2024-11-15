На выходных в Ростовской области ожидаются перепады температуры в 14 градусов

Так, в субботу, 16 ноября, будет облачная погода с небольшими дождями. Ночью и утром в части районов области может пройти мокрый снег и образоваться гололедица. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов, а ночью температура опустится до -1…+4 градусов. Ветер западный до 11 метров в секунду.