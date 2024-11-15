rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 17:13

Published 15 ноября, 17:13

Modified 15 ноября, 17:15

Updated 15 ноября, 17:15

На выходных в Ростовской области ожидаются перепады температуры в 14 градусов

На выходных в Ростовской области ожидаются перепады температуры в 14 градусов

15 ноября 2024, 17:13
Фото: 1MI. На выходных в Ростовской области ожидаются перепады температуры в 14 градусов
На наступающих выходных синоптики прогнозируют перепады температуры от -5 до +9 градусов Цельсия в Ростовской области, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Так, в субботу, 16 ноября, будет облачная погода с небольшими дождями. Ночью и утром в части районов области может пройти мокрый снег и образоваться гололедица. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов, а ночью температура опустится до -1…+4 градусов. Ветер западный до 11 метров в секунду.

Воскресенье, 17 ноября, пройдет без сильных осадков. Скорость ветра увеличится до 10 метров в секунду. Днем потеплеет до +1…+9 градусов, ночью похолодает до +2…-5 градусов.

После потепления Ростовскую область внезапно зальет дождями
Узнать подробнее

Добавим, что скачки температуры воздуха на 10 градусов и более негативно сказываются на здоровье и эмоциональном состоянии людей. В эти дни может обостриться аллергия, заболеть голова и подняться давление.

Ранее стало известно, что резкое потепление неожиданно придет в Ростов-на-Дону к середине ноября.

Читайте также:
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусовДожди испортят погоду в Ростове к выходнымТемпература воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Сильный ветер#Температура#Дождь#Облачная погода#Температура воздуха#Перепады температуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика