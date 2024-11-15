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Posted 15 ноября, 05:25

Published 15 ноября, 05:25

Modified 15 ноября, 05:27

Updated 15 ноября, 05:27

В ночь на 15 ноября военные отразили атаку беспилотников над Азовским морем

Над Азовским морем сбили 10 боевых беспилотников

15 ноября 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney. В ночь на 15 ноября военные отразили атаку беспилотников над Азовским морем
Десяток беспилотников сбили над Азовским морем в ночь на 15 ноября. О попытке террористической атаке сообщает Минобороны РФ.

Над акваторией Азовского моря обнаружили 10 воздушных целей. Каждую из них удалось уничтожить с помощью дежурных средств ПВО (прим. — противовоздушной обороны).

В это же время сбили дроны в Краснодарском крае (36 штук), в Республике Крым (три штуки) и в Белгородской области (еще два). Общее число БПЛА достигло почти четырех десятков.

Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
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Ранее RostovGazeta сообщала об атаке на Ростовскую область 10 ноября. Тогда над регионом перехватили три беспилотника, а их общее количество на территории России составило порядка двух дюжин.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Азовское море#Республика Крым#Краснодарский край#Беспилотники#Белгородская область#Минобороны#Атака
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