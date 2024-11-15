Над Азовским морем сбили 10 боевых беспилотников

Posted 15 ноября, 05:25
Published 15 ноября, 05:25
Modified 15 ноября, 05:27
Updated 15 ноября, 05:27
Над акваторией Азовского моря обнаружили 10 воздушных целей. Каждую из них удалось уничтожить с помощью дежурных средств ПВО (прим. — противовоздушной обороны).
В это же время сбили дроны в Краснодарском крае (36 штук), в Республике Крым (три штуки) и в Белгородской области (еще два). Общее число БПЛА достигло почти четырех десятков.
Ранее RostovGazeta сообщала об атаке на Ростовскую область 10 ноября. Тогда над регионом перехватили три беспилотника, а их общее количество на территории России составило порядка двух дюжин.