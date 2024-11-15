Негативные социальные явления в молодежной среде обсудили в донской столице

— В нашей работе используются различные инструменты, такие как социальная реклама, интернет, творческие проекты и социально значимые инициативы. Важен постоянный диалог, который позволяет анализировать и совершенствовать эти инструменты, чтобы они оставались актуальными и эффективными. Для этого мы и проводим такие встречи, где обмениваемся опытом и идеями, обсуждаем новые подходы и методы работы, — сказал Алексей Чванов.