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Posted 15 ноября, 15:06

Published 15 ноября, 15:06

Modified 15 ноября, 15:08

Updated 15 ноября, 15:08

Негативные социальные явления в молодежной среде обсудили в донской столице

Негативные социальные явления в молодежной среде обсудили в донской столице

15 ноября 2024, 15:06
Фото: donland.ru.
На площадке медиапарка ДГТУ прошел форум, где обсудили негативные социальные явления в молодежной среде.

Главными вопросами мероприятия стали: антинаркотическая политика региона и профилактика социально негативных явлений. В мероприятии приняли участие молодые лидеры Дона «Молодежная гостиная». В качестве эксперта выступил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.

Мероприятие проходило под эгидой молодежного центра профилактики негативных явлений «Качество жизни», а также антинаркотической комиссии Ростовской области, регионального Минздрава, областного комитета по молодежной политике, донского парламента и городской администрации. Прсоединились к работе форума и сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков, «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» и «Наркологический диспансер».

В процессе мероприятия участники разработали эффективные меры по профилактике социальных негативных явлений и обсудили создание тематических волонтерских молодежных команд.

Как отметил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов, сегодня в профилактике наркомании большие надежды возлагаются на молодежные, студенческие волонтерские и общественные организации.

Фото: donland.ru

— В нашей работе используются различные инструменты, такие как социальная реклама, интернет, творческие проекты и социально значимые инициативы. Важен постоянный диалог, который позволяет анализировать и совершенствовать эти инструменты, чтобы они оставались актуальными и эффективными. Для этого мы и проводим такие встречи, где обмениваемся опытом и идеями, обсуждаем новые подходы и методы работы, — сказал Алексей Чванов.

Организаторы мероприятия добавили, что главной целью подобных мероприятий, является повышение уровня информированности студентов и молодежи Донского края по вопросам профилактики негативных социальных явлений, где вопрос наркомании, занимает далеко не последнее место.

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