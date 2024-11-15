Негативные социальные явления в молодежной среде обсудили в донской столице

Posted 15 ноября, 15:06
Published 15 ноября, 15:06
Modified 15 ноября, 15:08
Updated 15 ноября, 15:08
Главными вопросами мероприятия стали: антинаркотическая политика региона и профилактика социально негативных явлений. В мероприятии приняли участие молодые лидеры Дона «Молодежная гостиная». В качестве эксперта выступил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.
Мероприятие проходило под эгидой молодежного центра профилактики негативных явлений «Качество жизни», а также антинаркотической комиссии Ростовской области, регионального Минздрава, областного комитета по молодежной политике, донского парламента и городской администрации. Прсоединились к работе форума и сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков, «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» и «Наркологический диспансер».
В процессе мероприятия участники разработали эффективные меры по профилактике социальных негативных явлений и обсудили создание тематических волонтерских молодежных команд.
Как отметил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов, сегодня в профилактике наркомании большие надежды возлагаются на молодежные, студенческие волонтерские и общественные организации.
— В нашей работе используются различные инструменты, такие как социальная реклама, интернет, творческие проекты и социально значимые инициативы. Важен постоянный диалог, который позволяет анализировать и совершенствовать эти инструменты, чтобы они оставались актуальными и эффективными. Для этого мы и проводим такие встречи, где обмениваемся опытом и идеями, обсуждаем новые подходы и методы работы, — сказал Алексей Чванов.
Организаторы мероприятия добавили, что главной целью подобных мероприятий, является повышение уровня информированности студентов и молодежи Донского края по вопросам профилактики негативных социальных явлений, где вопрос наркомании, занимает далеко не последнее место.