Неожиданное потепление до +14 градусов придет в Ростов-на-Дону в ноябре

Обильные осадки накроют донскую столицу 15, 16 и 19 ноября. Температура воздуха при этом составит около +5…+8 градусов днем и порядка 0…+3 ночью. В промежутках между ливнями 18 ноября будет солнечная ясная погода, но на осенней прохладе это не скажется. Столбик термометра останется примерно на том же уровне, что и во время дождя.