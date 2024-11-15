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Posted 15 ноября, 06:43

Published 15 ноября, 06:43

Modified 15 ноября, 06:45

Updated 15 ноября, 06:45

До +14 градусов потеплеет в Ростове к концу ноября

Неожиданное потепление до +14 градусов придет в Ростов-на-Дону в ноябре

15 ноября 2024, 06:43
Фото: 1MI. До +14 градусов потеплеет в Ростове к концу ноября
Резкое потепление прогнозируют синоптики в 20-х числах ноября. Актуальный прогноз опубликован на сайте «Яндекс.Погода». После проливных дождей столбик термометра поднимется с +6 до +14 градусов.

Обильные осадки накроют донскую столицу 15, 16 и 19 ноября. Температура воздуха при этом составит около +5…+8 градусов днем и порядка 0…+3 ночью. В промежутках между ливнями 18 ноября будет солнечная ясная погода, но на осенней прохладе это не скажется. Столбик термометра останется примерно на том же уровне, что и во время дождя.

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В среду, 20 ноября, на улице потеплеет до +9 градусов. А на следующий день, 21 числа, — до +14. По прогнозам синоптиков, в эту дату ожидается самый теплый осенний день из оставшихся.

Ранее стало известно, когда ждать морозы и гололед в Ростовской области.

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