Неожиданное потепление до +14 градусов придет в Ростов-на-Дону в ноябре

Posted 15 ноября, 06:43
Published 15 ноября, 06:43
Modified 15 ноября, 06:45
Updated 15 ноября, 06:45
Обильные осадки накроют донскую столицу 15, 16 и 19 ноября. Температура воздуха при этом составит около +5…+8 градусов днем и порядка 0…+3 ночью. В промежутках между ливнями 18 ноября будет солнечная ясная погода, но на осенней прохладе это не скажется. Столбик термометра останется примерно на том же уровне, что и во время дождя.
В среду, 20 ноября, на улице потеплеет до +9 градусов. А на следующий день, 21 числа, — до +14. По прогнозам синоптиков, в эту дату ожидается самый теплый осенний день из оставшихся.
Ранее стало известно, когда ждать морозы и гололед в Ростовской области.