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Posted 15 ноября, 10:16

Published 15 ноября, 10:16

Modified 15 ноября, 10:18

Updated 15 ноября, 10:18

Новый сквер появился в Ростове

Новый сквер появился в Ростове

15 ноября 2024, 10:16
Фото: Яндекс. Карты. Новый сквер появился в Ростове
Пространство благоустроено в Платовском районе между школой и детским садом.

Застройщик жилого комплекса, «ВКБ-Новостройки», завершил работы по благоустройству общественной территории в новом районе. Уложено более тысячи квадратных метров плиточного покрытия пешеходных дорожек. Вдоль них установлено 27 опор уличного освещения, установлены десяток лавок и урн.

Общая протяженность прогулочной зоны составила почти километр. Также сделан газон площадью более одиннадцати с половиной тысяч квадратных метров. В настоящее время он пока не засеян, но как только позволят погодные условия, будет произведена высадка деревьев и обустройство зелёного покрытия.

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