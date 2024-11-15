Новый сквер появился в Ростове

Общая протяженность прогулочной зоны составила почти километр. Также сделан газон площадью более одиннадцати с половиной тысяч квадратных метров. В настоящее время он пока не засеян, но как только позволят погодные условия, будет произведена высадка деревьев и обустройство зелёного покрытия.