Новый сквер появился в Ростове

Posted 15 ноября, 10:16
Published 15 ноября, 10:16
Modified 15 ноября, 10:18
Updated 15 ноября, 10:18
Застройщик жилого комплекса, «ВКБ-Новостройки», завершил работы по благоустройству общественной территории в новом районе. Уложено более тысячи квадратных метров плиточного покрытия пешеходных дорожек. Вдоль них установлено 27 опор уличного освещения, установлены десяток лавок и урн.
Общая протяженность прогулочной зоны составила почти километр. Также сделан газон площадью более одиннадцати с половиной тысяч квадратных метров. В настоящее время он пока не засеян, но как только позволят погодные условия, будет произведена высадка деревьев и обустройство зелёного покрытия.