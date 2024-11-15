Онлайн-площадки разрабатывают новые сервисы для торговли в интернете

Posted 15 ноября, 16:53
Published 15 ноября, 16:53
Modified 15 ноября, 16:56
Updated 15 ноября, 16:56
К примеру, «Авито» внедряет возможности создания тематических подборок объявлений, а пользователем предлагают возможность объединить объявления в группы, видимые в профиле. Тематика объединения объявлений в группы может быть любой.
«В ходе общения с профессиональными продавцами мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Это позволит покупателям проще ориентироваться в многообразии выбора», — рассказала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.
Функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, которые создали более 23 тысяч групп объявлений.