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Posted 15 ноября, 06:42

Published 15 ноября, 06:42

Modified 15 ноября, 06:44

Updated 15 ноября, 06:44

Пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове

Пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове

15 ноября 2024, 06:42
Фото: УГО ЧС Ростова-на-Дону. Пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове
В Ростове-на-Дону произошел пожар после массовой аварии. В результате ДТП погиб пассажир одной из машины, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Трагедия случилась в ночь на 15 ноября в микрорайоне Новое поселение. Около 01:30 мск водитель легкового авто двигался по улице Муравьева. В районе дома №67 он врезался сразу в две машины, которые были припаркованы.

От сильного удара транспорт вспыхнул. Пламя охватило несколько квадратных метров. Пламя добралось даже до окна строящегося частного дома.

Из-за дыма пожара видимость на Западном въезде в Ростов снизилась до пары метров
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Фото: УГО ЧС Ростова-на-Дону

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание. Водитель чудом уцелел в жуткой аварии. А его пассажир не пережил ДТП и пожара.

Ранее подобное ЧП случилось на проспекте Шолохова. Автомобиль сгорел ранним утром 13 ноября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Массовая авария#Пожар#ГО и ЧС
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