Пассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове

Posted 15 ноября, 06:42
Published 15 ноября, 06:42
Modified 15 ноября, 06:44
Updated 15 ноября, 06:44
Трагедия случилась в ночь на 15 ноября в микрорайоне Новое поселение. Около 01:30 мск водитель легкового авто двигался по улице Муравьева. В районе дома №67 он врезался сразу в две машины, которые были припаркованы.
От сильного удара транспорт вспыхнул. Пламя охватило несколько квадратных метров. Пламя добралось даже до окна строящегося частного дома.
Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание. Водитель чудом уцелел в жуткой аварии. А его пассажир не пережил ДТП и пожара.
Ранее подобное ЧП случилось на проспекте Шолохова. Автомобиль сгорел ранним утром 13 ноября.