Поезд протаранил пассажирский автобус в Ростове-на-Дону

Posted 15 ноября, 10:56
Published 15 ноября, 10:56
Modified 15 ноября, 10:58
Updated 15 ноября, 10:58
Водитель автобуса около 06:00 мск выехал на железнодорожные пути без переезда. Он хотел проскочить перед приближающимся составом, но не успел. Состав врезался в автобус, протаранив его.
Уточняется, что машинист пытался избежать столкновения. Мужчина применил экстренное торможение, но автобус был слишком близко: поезд замедлил ход, но не успел полностью остановиться.
К счастью, в момент ЧП пассажиров в общественном транспорте не было. Инцидент обошелся без пострадавших.
Ранее в вагоне поезда, остановившегося в Ростовской области, нашли тело женщины.