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Posted 15 ноября, 10:56

Published 15 ноября, 10:56

Modified 15 ноября, 10:58

Updated 15 ноября, 10:58

Поезд протаранил пассажирский автобус в Ротове-на-Дону

Поезд протаранил пассажирский автобус в Ростове-на-Дону

15 ноября 2024, 10:56
Фото: 55.mchs.gov.ru. иллюстрация. Поезд протаранил пассажирский автобус в Ротове-на-Дону
Поезд протаранил пассажирский автобус, оказавшийся на путях у ж/д станции в Ростове-на-Дону. По информации СКЖД, происшествие случилось ранним утром 15 ноября в районе улицы Орской.

Водитель автобуса около 06:00 мск выехал на железнодорожные пути без переезда. Он хотел проскочить перед приближающимся составом, но не успел. Состав врезался в автобус, протаранив его.

Уточняется, что машинист пытался избежать столкновения. Мужчина применил экстренное торможение, но автобус был слишком близко: поезд замедлил ход, но не успел полностью остановиться.

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К счастью, в момент ЧП пассажиров в общественном транспорте не было. Инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее в вагоне поезда, остановившегося в Ростовской области, нашли тело женщины.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобус#Поезд#СКЖД#Дорожная безопасность#Происшествие
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