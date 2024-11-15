Политолог предупредил об арестах после массовых отставок судей в Ростовской области

Posted 15 ноября, 12:34
Published 15 ноября, 12:34
Modified 15 ноября, 12:36
Updated 15 ноября, 12:36
Напомним, что сразу семь председателей судов Ростовской области подали заявления об отставке. Окончательное решение об этом будет принято квалификационной комиссией судей региона на заседании в середине ноября.
Политолог уверен, массовые заявления на отставку — это не случайность, а результат работы правоохранительных органов. И результат показаний тех судей, которые уже находятся под следствием.
«Идет масштабная зачистка судебной системы региона. В данном аспекте я бы напомнил, что всех, кого арестовывают, увозят в Москву. Почему? А потому, что нет доверия к судебной системе донского края. Все же видят, что у нас творится с судами», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник не исключает, что массовые заявления судей об отставке могут быть связаны с показаниями, как главного борца с коррупцией в Таганроге, так и с судьями. По мнению эксперта, эти структуры в регионе тесно взаимодействуют между собой.
Однако спикер рекомендует не питать иллюзий. Для того чтобы судебная система Ростовской области полностью стала такой, какой она должна быть, по его словам, менять предстоит очень многих.
«Но уже то, что происходит сейчас — это огромная, колоссальная работа спецслужб и долгое накопление материалов. Ведь чудес не бывает, и уходят те, кто был согласован Золотаревой. Если учитывать, что все они проходили согласование исходя из личной заинтересованности экс-главы облсуда или с помощью денег, и об этом узнали из показаний, то мы видим результат. Так что вполне возможно, что эти отставки закончатся еще и арестами», — резюмирует политолог.