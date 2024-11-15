Политолог рассказал, как врио главы Ростовской области будет менять команду

Posted 15 ноября, 12:59
Published 15 ноября, 12:59
Modified 15 ноября, 13:01
Updated 15 ноября, 13:01
Напомним, что в первый рабочий день врио губернатора был уволен министра ЖКХ. Покинет свой пост, вероятнее всего, и бессменный пресс-секретарь губернатора. А министр финансов задержится на своем посту как минимум на три месяца.
Некоторых донских чиновников врио главы региона озадачил практической работой, отправив на поиск проблем с общественным транспортом.
«Я уверен, что врио губернатора пока смотрит на людей. Присматриваться он будет, скорее всего, до Нового года. Но в любом случае полностью оголять весь спектр специалистов нельзя, это безумие», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер полагает, что некоторые лишатся своих постов попозже — в новом году. По мнению эксперта, скорее всего, на каждого министра будет рассчитан так называемый коэффициент полезности, и также негатива из СМИ. На основании чего врио губернатора сделает собственные выводы.
«Я не исключаю, что уже сейчас к Слюсарю ходят всевозможные „гонцы“ с целью сохранить позиции и посты в Ростовской области. Но он человек федерального уровня. И направлен сюда контролировать огромные финансовые потоки, которые пойдут через донскую столицу для взаимодействия с новыми территориями. Это колоссальные деньги, которые сложно себе даже представить. Поэтому старые элиты, которые дискредитировали себя, будут убирать», — комментирует политолог.