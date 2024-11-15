rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 12:59

Published 15 ноября, 12:59

Modified 15 ноября, 13:01

Updated 15 ноября, 13:01

Политолог рассказал, как врио губернатора Ростовской области будет менять команду

Политолог рассказал, как врио главы Ростовской области будет менять команду

15 ноября 2024, 12:59
Фото: donland.ru. Политолог рассказал, как врио губернатора Ростовской области будет менять команду
Сюжет
Эксклюзив
Отставки чиновников, которые наблюдались в регионе с приходом врио губернатора Юрия Слюсаря — это не последние замены в Ростове и области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в первый рабочий день врио губернатора был уволен министра ЖКХ. Покинет свой пост, вероятнее всего, и бессменный пресс-секретарь губернатора. А министр финансов задержится на своем посту как минимум на три месяца.

Некоторых донских чиновников врио главы региона озадачил практической работой, отправив на поиск проблем с общественным транспортом.

«Я уверен, что врио губернатора пока смотрит на людей. Присматриваться он будет, скорее всего, до Нового года. Но в любом случае полностью оголять весь спектр специалистов нельзя, это безумие», — отмечает Евгений Михайлов.
Врио губернатора Ростовской области уволил министра ЖКХ в первый рабочий день
Узнать подробнее

Спикер полагает, что некоторые лишатся своих постов попозже — в новом году. По мнению эксперта, скорее всего, на каждого министра будет рассчитан так называемый коэффициент полезности, и также негатива из СМИ. На основании чего врио губернатора сделает собственные выводы.

«Я не исключаю, что уже сейчас к Слюсарю ходят всевозможные „гонцы“ с целью сохранить позиции и посты в Ростовской области. Но он человек федерального уровня. И направлен сюда контролировать огромные финансовые потоки, которые пойдут через донскую столицу для взаимодействия с новыми территориями. Это колоссальные деньги, которые сложно себе даже представить. Поэтому старые элиты, которые дискредитировали себя, будут убирать», — комментирует политолог.
«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Боролся с коррупцией: назван пятый кандидат на увольнение из донского правительстваАвиакатастрофа, ЧМ и коррупция: чем запомнился на посту губернатора Василий ГолубевЭкс-глава Октябрьского райсуда в Ростове стал фигурантом дела о коррупции
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Элиты#Министры#Команда#Отставки чиновников#Гонцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика