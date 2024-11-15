Политолог рассказал, как врио главы Ростовской области будет менять команду

Спикер полагает, что некоторые лишатся своих постов попозже — в новом году. По мнению эксперта, скорее всего, на каждого министра будет рассчитан так называемый коэффициент полезности, и также негатива из СМИ. На основании чего врио губернатора сделает собственные выводы.