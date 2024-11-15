Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал о приоритетах здравоохранения в 2025 году

14 ноября, в четверг, представители Федерального фонда на рабочих площадках представили новшества бюджета ОМС на 2025 год. Участники совещания обсудили подготовку к внедрению новых информационных систем в здравоохранении. В рамках пяти сессий прошел обмен опытом в области телемедицины, выездных форм медицинской помощи, а также в сфере закупок и цифровизации системы ОМС в регионах.