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Posted 15 ноября, 14:50

Published 15 ноября, 14:50

Modified 15 ноября, 14:50

Updated 15 ноября, 14:50

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал о приоритетах здравоохранения в 2025 году

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал о приоритетах здравоохранения в 2025 году

15 ноября 2024, 14:50
Фото: пресс-служба ФОМС.
С 2025 года общий уровень доходов и расходов Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) превысит четыре триллиона рублей. Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин на пленарном заседании, для участия в котором на Ямал прибыли более 120 специалистов со всей страны.

Как сообщает rosbalt.ru, Баланин отметил, что принятый Госдумой во втором чтении бюджет фонда обеспечит финансирование всех видов медицинской помощи, предоставляемой в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

14 ноября, в четверг, представители Федерального фонда на рабочих площадках представили новшества бюджета ОМС на 2025 год. Участники совещания обсудили подготовку к внедрению новых информационных систем в здравоохранении. В рамках пяти сессий прошел обмен опытом в области телемедицины, выездных форм медицинской помощи, а также в сфере закупок и цифровизации системы ОМС в регионах.

Председатель ФОМС отметил, что формат совещаний предоставляет отличную возможность для обсуждения способов достижения целей, определенных президентом России и правительством, при этом все происходящие обновления ориентированы на пациента. Он подчеркнул, что система ОМС не ограничивается только лечением уже возникших заболеваний, большое внимание уделяется поддержанию здоровья и качества жизни, поэтому профилактика остается важнейшим направлением.

Что касается новых инициатив, включенных в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год, то, как пояснил Баланин, она разработана с учетом выполнения показателей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Таким образом, в России в 2025 году планируется расширение охвата лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и вирусным гепатитом С, улучшение программы оценки репродуктивного здоровья, увеличение числа процедур ЭКО, а также активное внедрение технологий искусственного интеллекта для диагностики и в принятии врачебных решений на основе данных КТ, МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.

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