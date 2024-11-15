rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 08:56

Published 15 ноября, 08:56

Modified 15 ноября, 08:58

Updated 15 ноября, 08:58

Семь заявлений: председатели судов в Ростовской области массово уходят в отставку

Председатели судов в Ростовской области массово уходят в отставку

15 ноября 2024, 08:56
Фото: 1MI. Семь заявлений: председатели судов в Ростовской области массово уходят в отставку

Семь председателей судов в Ростовской области уходят в отставку

Сразу семь председателей судов Ростовской области написали заявления о прекращении полномочий по собственному желанию. Квалификационная комиссия судей региона примет окончательное решение об их отставке в ходе заседания 15 ноября.

Речь идет в том числе о двух председателях судов Ростова: Дмитрии Григорьеве (Ворошиловский районный суд) и Али Хайбулаеве (Кировский районный суд). Александр Емелин вершит правосудие в Белокалитвинском городском суде, а Лариса Коротун — в Шахтинском городском.

Остальные четверо возглавляют районные суды в Ростовской области. Это Валерий Орлов (Красносулинский суд), Максим Корчинов (Миллеровский районный суд), Алексей Берестовой (Пролетарский районный суд).

Итоги недели: на Дону уволился губернатор, а его преемника накормили маминым борщом
Узнать подробнее

Чуть больше месяца назад, в сентябре, в отставку подали еще шесть судей. После этого массово уволились заместители главы администрации Ростова Юрий Овчинников, Валентин Кукин. Некоторые СМИ сообщали о скором увольнении и Елены Кожуховой — заместителя Алексея Логвиненко по социальным вопросам. Однако в городской администрации эту информацию опровергли.

Кроме того, ряд кадровых перестановок начался и в правительстве Ростовской области.

Читайте также:
«Вершина айсберга»: политолог рассказал, почему увольняются чиновники РостоваДвое председателей судов из Ростовской области досрочно подали в отставкуЮрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правосудие#Кадровые перестановки#Чиновники#Суды#Отставка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика