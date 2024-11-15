Председатели судов в Ростовской области массово уходят в отставку

Posted 15 ноября, 08:56
Published 15 ноября, 08:56
Modified 15 ноября, 08:58
Updated 15 ноября, 08:58
Речь идет в том числе о двух председателях судов Ростова: Дмитрии Григорьеве (Ворошиловский районный суд) и Али Хайбулаеве (Кировский районный суд). Александр Емелин вершит правосудие в Белокалитвинском городском суде, а Лариса Коротун — в Шахтинском городском.
Остальные четверо возглавляют районные суды в Ростовской области. Это Валерий Орлов (Красносулинский суд), Максим Корчинов (Миллеровский районный суд), Алексей Берестовой (Пролетарский районный суд).
Чуть больше месяца назад, в сентябре, в отставку подали еще шесть судей. После этого массово уволились заместители главы администрации Ростова Юрий Овчинников, Валентин Кукин. Некоторые СМИ сообщали о скором увольнении и Елены Кожуховой — заместителя Алексея Логвиненко по социальным вопросам. Однако в городской администрации эту информацию опровергли.
Кроме того, ряд кадровых перестановок начался и в правительстве Ростовской области.