Председатели судов в Ростовской области массово уходят в отставку

Чуть больше месяца назад, в сентябре, в отставку подали еще шесть судей. После этого массово уволились заместители главы администрации Ростова Юрий Овчинников, Валентин Кукин. Некоторые СМИ сообщали о скором увольнении и Елены Кожуховой — заместителя Алексея Логвиненко по социальным вопросам. Однако в городской администрации эту информацию опровергли.