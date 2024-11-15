Президент Владимир Путин назначил новых судей в Ростовской области

Posted 15 ноября, 14:06
Published 15 ноября, 14:06
Modified 15 ноября, 14:08
Updated 15 ноября, 14:08
Всего президент РФ Владимир Путин назначил 18 новых судей по всей Ростовской области. Так, в Азовском городском суде свою деятельность начнет Анна Ковалева, в Зерноградском районныом суде — Асият Салпагарова, а в Зимовниковском районном суде — Ирина Скрипникова. Судьей Кировского районного суда Ростова-на-Дону стала Людмила Иванченко, а Пролетарского районного суда Ростова — Олеся Тытюкова.
Судьей Миллеровского районного суда стала Екатерина Обухова. Двое новых судей появятся в Новочеркасском городском суде. Ими стали Татьяна Белашова и Юлия Нейжмак. Таганрогский городской суд возглавит Раиса Колесникова. Еще четыре судьи будут работать в Шахтинском городском суде: Даниэла Амирова, Елена Василенко, Владимир Пыхтин и Юлия Яковлека.
Вершить правосудие в Арбитражном суде Ростовской области будут Ольга Демченко, Валентина Ковалева, Александра Лебедева, Дмитрий Ложечкин и Юлия Смородина.
Ранее Владимир Путин поручил врио губернатора Юрию Слюсарю изучить обстановку в Ростовской области.