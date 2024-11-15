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Posted 15 ноября, 14:06

Published 15 ноября, 14:06

Modified 15 ноября, 14:08

Updated 15 ноября, 14:08

Президент Владимир Путин назначил новых судей в Ростовской области

Президент Владимир Путин назначил новых судей в Ростовской области

15 ноября 2024, 14:06
Фото: rostovgazeta.ru. Президент Владимир Путин назначил новых судей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в субъектах РФ, в том числе и в Ростовской области. Сведения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего президент РФ Владимир Путин назначил 18 новых судей по всей Ростовской области. Так, в Азовском городском суде свою деятельность начнет Анна Ковалева, в Зерноградском районныом суде — Асият Салпагарова, а в Зимовниковском районном суде — Ирина Скрипникова. Судьей Кировского районного суда Ростова-на-Дону стала Людмила Иванченко, а Пролетарского районного суда Ростова — Олеся Тытюкова.

Судьей Миллеровского районного суда стала Екатерина Обухова. Двое новых судей появятся в Новочеркасском городском суде. Ими стали Татьяна Белашова и Юлия Нейжмак. Таганрогский городской суд возглавит Раиса Колесникова. Еще четыре судьи будут работать в Шахтинском городском суде: Даниэла Амирова, Елена Василенко, Владимир Пыхтин и Юлия Яковлека.

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Вершить правосудие в Арбитражном суде Ростовской области будут Ольга Демченко, Валентина Ковалева, Александра Лебедева, Дмитрий Ложечкин и Юлия Смородина.

Ранее Владимир Путин поручил врио губернатора Юрию Слюсарю изучить обстановку в Ростовской области.

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