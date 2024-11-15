Президент Владимир Путин назначил новых судей в Ростовской области

Всего президент РФ Владимир Путин назначил 18 новых судей по всей Ростовской области. Так, в Азовском городском суде свою деятельность начнет Анна Ковалева, в Зерноградском районныом суде — Асият Салпагарова, а в Зимовниковском районном суде — Ирина Скрипникова. Судьей Кировского районного суда Ростова-на-Дону стала Людмила Иванченко, а Пролетарского районного суда Ростова — Олеся Тытюкова.