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Posted 15 ноября, 10:18

Published 15 ноября, 10:18

Modified 15 ноября, 10:20

Updated 15 ноября, 10:20

Работник шиномонтажки погиб от взрыва перекачанного колеса в Ростовской области

Работник шиномонтажки погиб от взрыва перекачанного колеса в Ростовской области

15 ноября 2024, 10:18
Фото: rostovgazeta.ru. Работник шиномонтажки погиб от взрыва перекачанного колеса в Ростовской области
Уголовное дело по факту гибели рабочего возбудили в Ростовской области, уведомил Следком.

Трагедия произошла ещё в конце сентября в Милютинском районе. Работник автосервиса накачивал воздухом колесо грузовика. Из-за слишком большого количества воздуха колесо взорвалось. Мужчина получил травмы, от которых впоследствии умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Эксперты допрашивают очевидцев и изучают документацию о требованиях техники безопасности в автосервисе.

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Фото: Следком РО

Накануне в Ростове рабочий умер на стройплощадке нового ЖК из-за проседания грунта.

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