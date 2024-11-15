Работник шиномонтажки погиб от взрыва перекачанного колеса в Ростовской области

Posted 15 ноября, 10:18
Published 15 ноября, 10:18
Modified 15 ноября, 10:20
Updated 15 ноября, 10:20
Трагедия произошла ещё в конце сентября в Милютинском районе. Работник автосервиса накачивал воздухом колесо грузовика. Из-за слишком большого количества воздуха колесо взорвалось. Мужчина получил травмы, от которых впоследствии умер в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Эксперты допрашивают очевидцев и изучают документацию о требованиях техники безопасности в автосервисе.