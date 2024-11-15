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Posted 15 ноября, 11:26

Published 15 ноября, 11:26

Modified 15 ноября, 11:26

Updated 15 ноября, 11:26

РЭО: За пять лет в России создали 280 объектов обращения с ТКО

РЭО: За пять лет в России создали 280 объектов обращения с ТКО

15 ноября 2024, 11:26
Фото: 1MI.
15 ноября ежегодно отмечается Всемирный день рециклинга, в рамках которого Российский экологический оператор сообщил о достижениях в сфере обращения с отходами.

За 5 лет реализации реформы в сфере обращения с отходами в России создано 280 объектов для обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что Всемирный день рециклинга направлен на привлечение внимания общества к проблеме загрязнения окружающей среды отходами, сообщает 56orb.ru. Рециклинг, или переработка, дает возможность повторно использовать материалы, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла.

В период с 2019 по 2024 год в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» были введены в эксплуатацию 280 объектов обращения с отходами, из которых 76 предприятий по утилизации и обезвреживанию ТКО. Буцаев отметил, что с вводом в эксплуатацию новых объектов удастся сократить объем направляемых на полигоны отходов.

Среди построенных объектов 144 комплекса для обработки отходов, 22 объекта для их размещения и 38 комплексных объектов, которые объединяют несколько этапов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Представитель Российского экологического оператора отметил, что новые мощности существенно увеличивают количество перерабатываемых отходов и уменьшают нагрузку на мусорные полигоны.

Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта «Экология». РЭО координирует проект и выступает в роли системного интегратора реформ в сфере обращения с ТКО. Организация занимается внедрением механизмов, направленных на повышение доли перерабатываемых отходов, привлечением инвестиций для строительства новых объектов и взаимодействием с региональными операторами.

РЭО планирует, что к 2030 году уровень переработки твердых коммунальных отходов в Российской Федерации должен составить 50%. Это станет важным шагом в направлении снижения экологического ущерба.

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