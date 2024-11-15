РЭО: За пять лет в России создали 280 объектов обращения с ТКО

В период с 2019 по 2024 год в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» были введены в эксплуатацию 280 объектов обращения с отходами, из которых 76 предприятий по утилизации и обезвреживанию ТКО. Буцаев отметил, что с вводом в эксплуатацию новых объектов удастся сократить объем направляемых на полигоны отходов.