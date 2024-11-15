Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове

На все это Слюсарь ответил, что не нужно искать причины и объяснения, почему проблемы не решаются, а наоборот, начать работу по улучшению транспортной сферы. Он порекомендовал министрам и главам районов объединится с перевозчиками и сотрудниками МВД, чтобы к середине декабря разработать четкий план действий. Слюсарь подметил, что вопрос нужно решить оперативно и качественно, а для этого подойдут разные подходы, даже нестандартные.