Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове

Posted 15 ноября, 16:04
Published 15 ноября, 16:04
Modified 15 ноября, 16:06
Updated 15 ноября, 16:06
На совещании врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание чиновников на больше количество жалоб населения на транспорт. Чиновники доложили, что проблемы давно известны и их неоднократно пытались решить, однако есть ряд препятствий, которые не дают это сделать.
Муниципальные перевозчики сетуют на тарифы и междугородние маршруты, а частные — на нехватку водителей. Кроме того, в регионе есть проблемы с нелегальными перевозчиками, любителями покататься по выделенным полосам и транзитными грузовиками.
На все это Слюсарь ответил, что не нужно искать причины и объяснения, почему проблемы не решаются, а наоборот, начать работу по улучшению транспортной сферы. Он порекомендовал министрам и главам районов объединится с перевозчиками и сотрудниками МВД, чтобы к середине декабря разработать четкий план действий. Слюсарь подметил, что вопрос нужно решить оперативно и качественно, а для этого подойдут разные подходы, даже нестандартные.
Ранее стало известно, что назначенного в ноябре врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря атаковали мошенники.