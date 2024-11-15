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Posted 15 ноября, 16:04

Published 15 ноября, 16:04

Modified 15 ноября, 16:06

Updated 15 ноября, 16:06

Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем донского региона

Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове

15 ноября 2024, 16:04
Фото: Правительство Ростовской области. Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем донского региона
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал от министров и глав муниципалитетов разработать план по решению транспортных проблем региона. К вопросу можно подойти нестандартно, написал он в телеграм-канале.

На совещании врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание чиновников на больше количество жалоб населения на транспорт. Чиновники доложили, что проблемы давно известны и их неоднократно пытались решить, однако есть ряд препятствий, которые не дают это сделать.

Муниципальные перевозчики сетуют на тарифы и междугородние маршруты, а частные — на нехватку водителей. Кроме того, в регионе есть проблемы с нелегальными перевозчиками, любителями покататься по выделенным полосам и транзитными грузовиками.

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На все это Слюсарь ответил, что не нужно искать причины и объяснения, почему проблемы не решаются, а наоборот, начать работу по улучшению транспортной сферы. Он порекомендовал министрам и главам районов объединится с перевозчиками и сотрудниками МВД, чтобы к середине декабря разработать четкий план действий. Слюсарь подметил, что вопрос нужно решить оперативно и качественно, а для этого подойдут разные подходы, даже нестандартные.

Ранее стало известно, что назначенного в ноябре врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря атаковали мошенники.

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