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Posted 15 ноября, 12:17

Published 15 ноября, 12:17

Modified 15 ноября, 12:19

Updated 15 ноября, 12:19

Сразу два подземных перехода появятся рядом со старым аэропортом в Ростове

Сразу два подземных перехода появятся рядом со старым аэропортом в Ростове

15 ноября 2024, 12:17
Фото: rostovgazeta.ru. Сразу два подземных перехода появятся рядом со старым аэропортом в Ростове
Улицу Берберовскую могут расширить в Ростове, масштабный проект реконструкции вынесли на общественное обсуждение.

Берберовскую улицу расширят на участке от Вересаева до проспекта 40-летия Победы. Предполагается, что дорога от Вересаева до улицы 2-й Жостовской станет шестиполосной с одноуровневой кольцевой развязкой. Участок от 2-й Жостовской до проспекта 40-летия Победы сделают четырёхполосным.

На пересечении Берберовской и Вересаева появится кольцевая развязка. Она будет одноуровневой и предполагает пять съездов.

Также в планах строительство двух подземных пешеходных переходов. Первый появится на пересечении Берберовской и Вересаева, а второй — на Берберовской, рядом со строящимся ЖК на территории старого аэропорта.

Итоги общественных слушаний по проекту станут известны в начале декабря.

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Ранее сообщалось, что улицу Зорге в Ростове расширят до шести полос для скоростного трамвая.

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