Сразу два подземных перехода появятся рядом со старым аэропортом в Ростове

Posted 15 ноября, 12:17
Published 15 ноября, 12:17
Modified 15 ноября, 12:19
Updated 15 ноября, 12:19
Берберовскую улицу расширят на участке от Вересаева до проспекта 40-летия Победы. Предполагается, что дорога от Вересаева до улицы 2-й Жостовской станет шестиполосной с одноуровневой кольцевой развязкой. Участок от 2-й Жостовской до проспекта 40-летия Победы сделают четырёхполосным.
На пересечении Берберовской и Вересаева появится кольцевая развязка. Она будет одноуровневой и предполагает пять съездов.
Также в планах строительство двух подземных пешеходных переходов. Первый появится на пересечении Берберовской и Вересаева, а второй — на Берберовской, рядом со строящимся ЖК на территории старого аэропорта.
Итоги общественных слушаний по проекту станут известны в начале декабря.