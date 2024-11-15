Сразу после суда дом на Станиславского, 103 в Ростове пытались отрезать от газа

Posted 15 ноября, 08:28
Published 15 ноября, 08:28
Modified 15 ноября, 08:29
Updated 15 ноября, 08:29
На территории многоквартирного дома ввели режим ЧС. Власти заявили, что он может обрушиться в любой момент из-за аварийного состояния. Людей заставляют переселяться в маневренный фонд на окраине города, при этом положенные выплаты за жильё в центре обещают не раньше 2025–2026 годов.
Администрация муниципалитета подала иски к собственникам жилья. 14 ноября Кировский район суд рассмотрел два из них и отклонил требования властей, посчитав, что у них недостаточно оснований и полномочий для переселения людей.
Уже спустя несколько часов к дому на Станиславского, 103 приехали работники горгаза. Они заявили, что получили указание отрезать дом от газового снабжения. В здании до сих пор проживают пожилые люди и инвалиды. Жильцы смогли отстоять своё право на коммуникации, но не уверены, что это получится сделать в следующий раз.
«Слава богу, отстояли пенсионеры дом. Или просто напугали», — рассказала RostovGazeta одна из собственниц жилья в доме.
Жильцы считают, что администрация района пытается «продавить» их и заставить покинуть дом. На днях здание уже пытались оставить без водоснабжения, электричества и тепла.