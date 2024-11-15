Сразу после суда дом на Станиславского, 103 в Ростове пытались отрезать от газа

Уже спустя несколько часов к дому на Станиславского, 103 приехали работники горгаза. Они заявили, что получили указание отрезать дом от газового снабжения. В здании до сих пор проживают пожилые люди и инвалиды. Жильцы смогли отстоять своё право на коммуникации, но не уверены, что это получится сделать в следующий раз.