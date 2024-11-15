Сразу три старинных дома снесут в Ростове-на-Дону

Речь идет о двухэтажном доме на улице Рябышева, 103, который построили в 1930 году. Также в список вошли трехэтажное здание на проспекте Ставского, 23 (1917 года постройки) и двухэтажное — на улице Донской, 18 (1917 год постройки). Все три строения признаны аварийными.