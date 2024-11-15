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Posted 15 ноября, 04:30

Published 15 ноября, 04:30

Modified 15 ноября, 04:30

Updated 15 ноября, 04:30

Сразу три старинных дома снесут в Ростове-на-Дону

Сразу три старинных дома снесут в Ростове-на-Дону

15 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI. Сразу три старинных дома снесут в Ростове-на-Дону
Власти Ростова решили снести еще три старинных дома. Здания находятся в центре города, в Нахичевани и в Ленгородке, следует из документов, размещенных на сайте администрации 13 ноября.

Речь идет о двухэтажном доме на улице Рябышева, 103, который построили в 1930 году. Также в список вошли трехэтажное здание на проспекте Ставского, 23 (1917 года постройки) и двухэтажное — на улице Донской, 18 (1917 год постройки). Все три строения признаны аварийными.

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Комиссия оценит рыночную стоимость жилья и выплатит собственникам компенсацию.

Ранее RostovGazeta сообщала об одном из этих домов более подробно. Здание на Донской площадью порядка 600 квадратных метров находится в очень плачевном состоянии.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Аварийное жилье#Старинные дома#Центр города#Компенсация#Снос зданий
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