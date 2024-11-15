Сразу три старинных дома снесут в Ростове-на-Дону

Posted 15 ноября, 04:30
Published 15 ноября, 04:30
Modified 15 ноября, 04:30
Updated 15 ноября, 04:30
Речь идет о двухэтажном доме на улице Рябышева, 103, который построили в 1930 году. Также в список вошли трехэтажное здание на проспекте Ставского, 23 (1917 года постройки) и двухэтажное — на улице Донской, 18 (1917 год постройки). Все три строения признаны аварийными.
Комиссия оценит рыночную стоимость жилья и выплатит собственникам компенсацию.
Ранее RostovGazeta сообщала об одном из этих домов более подробно. Здание на Донской площадью порядка 600 квадратных метров находится в очень плачевном состоянии.