Связь в глубинке: как используют мобильный интернет в хуторах и станицах Дона

Согласно аналитическому исследованию компании «ТМТ Консалтинг», составленному при поддержке Т2, «Ростелекома» и Минцифры России, 99% представителей возрастной категории до 35 лет используют 4G каждый день, среди опрошенных старше 56 лет доля ежедневных пользователей высокоскоростного интернета достигает 87%. При этом более половины жителей выходят в сеть несколько раз в день. Чаще всего респонденты тратят гигабайты дома (98%), на работе (59%), в дороге (49%) и на учебе (11%).