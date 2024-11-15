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Posted 15 ноября, 10:06

Published 15 ноября, 10:06

Modified 15 ноября, 10:08

Updated 15 ноября, 10:08

Связь в глубинке: как используют мобильный интернет в хуторах и станицах Дона

Связь в глубинке: как используют мобильный интернет в хуторах и станицах Дона

15 ноября 2024, 10:06
Фото: Т2.
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T2 оценила востребованность услуг мобильной связи, а также цифровые привычки жителей 204 малых населенных пунктов Ростовской области, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Т2 проанализировала голосовой и интернет-трафик в 204 селах, станицах и хуторах Ростовской области с численностью населения до 500 человек. Связью малые населенные пункты были обеспечены по федеральному проекту УЦН 2.0. По данным компании, жители небольших и отдаленных поселений за III квартала 2024 года использовали мобильный интернет на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно аналитическому исследованию компании «ТМТ Консалтинг», составленному при поддержке Т2, «Ростелекома» и Минцифры России, 99% представителей возрастной категории до 35 лет используют 4G каждый день, среди опрошенных старше 56 лет доля ежедневных пользователей высокоскоростного интернета достигает 87%. При этом более половины жителей выходят в сеть несколько раз в день. Чаще всего респонденты тратят гигабайты дома (98%), на работе (59%), в дороге (49%) и на учебе (11%).

Среди целей выхода в интернет лидирует общение с родными и друзьями: 96% используют 4G для общения в соцсетях и разговоров с близкими. В топ также входят чтение и просмотр федеральных (81%) и региональных (65%) новостей, получение госуслуг (72%), прослушивание музыки (68%), пользование электронной почтой (58%). Помимо этого, с помощью мобильного интернета жители сел и хуторов оформляют запись к врачу (42%), подбирают варианты проведения досуга (29%), ищут очную (21%) и удаленную (11%) работу.

Самыми востребованными приложениями у жителей малых населенных пунктов стали мессенджеры — ими пользуются 95% опрошенных. Соцсети популярны у 86% респондентов, приложения мобильных операторов — у 81%. Также в топе сервисы банков (79%), видеоплатформ (73%) и маркеплейсов (63%).

Кроме того, Т2 оценила голосовую активность в небольших поселениях Ростовской области. По данным оператора, количество выговоренных минут с начала текущего года увеличилось на 22% год к году. При этом 80% опрошенных звонят как с помощью традиционной мобильной связи, так и через приложения.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Благодаря программе по устранению цифрового неравенства жители малых населенных пунктов получают возможность использовать цифровые сервисы наравне с горожанами. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет оперативно узнавать новости региона и страны, работать и учиться дистанционно, оформлять заказы на маркетплейсах, быть в курсе премьер и всех новинок. Но самое важное — люди могут всегда быть на связи с родными и близкими. Таким результатам предшествует большая работа со стороны технической дирекции компании, которая применяет весь накопленный опыт и знания при проектировании сети в отдаленных и труднодоступных поселениях области».

Малые и отдаленные населенные пункты Ростовской области были обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Оператор T2 выступает в качестве центра компетенций и технологического партнера: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, а также поставляет оборудование для ее строительства.

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