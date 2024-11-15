Участники СВО массово подают заявки в магистратуру по программе «Время героев»

Posted 15 ноября, 09:53
Published 15 ноября, 09:53
Modified 15 ноября, 09:55
Updated 15 ноября, 09:55
О формировании второго потока обучения на магистерской программе приняли решение накануне днем, 14 ноября, в ходе заседания Общественного совета программы «Время героев», которую реализуют в Высшей школой госуправления Президентской академии по поручению Владимира Путина.
В этот же день подвели итоги первого потока обучения: более 10 участников уже получили новые должности. Артем Жога стала полпредом президента в УФО, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область. Как сообщала RostovGazeta, Артур Орлов стал руководителем «Движения первых», а Алексей Кондратьев — сенатором РФ. Еще ряд участников находится в ожидании назначений.
«Время героев» помогает участникам СВО получить второе высшее образование и дает возможность развиваться на руководящих ответственных постах. Проект позволяет подготовить компетентных кадров из числа тех, кто защищал родину. Помимо теоретических знаний, участники получают важную информацию от наставников. Ими выступают и руководители из правительства, администрации Президента, и из министерств РФ, и из крупнейших компаний России.
Как стать участником образовательной программы «Время героев», можно узнать на официальном сайте проекта.