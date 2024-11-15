Участники СВО массово подают заявки в магистратуру по программе «Время героев»

«Время героев» помогает участникам СВО получить второе высшее образование и дает возможность развиваться на руководящих ответственных постах. Проект позволяет подготовить компетентных кадров из числа тех, кто защищал родину. Помимо теоретических знаний, участники получают важную информацию от наставников. Ими выступают и руководители из правительства, администрации Президента, и из министерств РФ, и из крупнейших компаний России.