rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 09:53

Published 15 ноября, 09:53

Modified 15 ноября, 09:55

Updated 15 ноября, 09:55

Участники СВО массово подают заявки в магистратуру по программе «Время героев»

Участники СВО массово подают заявки в магистратуру по программе «Время героев»

15 ноября 2024, 09:53
Фото: vumo.mil.ru. Участники СВО массово подают заявки в магистратуру по программе «Время героев»

Тысячи участников СВО подали заявки в магистратуру по программе «Время героев»

Сюжет
Обучение
В первые часы регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило более тысячи заявок от участников и ветеранов спецоперации. Данные актуальны на 08:00 мск 15 ноября. К полудню число желающих могло увеличиться в разы.

О формировании второго потока обучения на магистерской программе приняли решение накануне днем, 14 ноября, в ходе заседания Общественного совета программы «Время героев», которую реализуют в Высшей школой госуправления Президентской академии по поручению Владимира Путина.

В этот же день подвели итоги первого потока обучения: более 10 участников уже получили новые должности. Артем Жога стала полпредом президента в УФО, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область. Как сообщала RostovGazeta, Артур Орлов стал руководителем «Движения первых», а Алексей Кондратьев — сенатором РФ. Еще ряд участников находится в ожидании назначений.

Работающий на СМИ из Ростова военкор-итальянец попросил Путина о гражданстве РФ
Узнать подробнее

«Время героев» помогает участникам СВО получить второе высшее образование и дает возможность развиваться на руководящих ответственных постах. Проект позволяет подготовить компетентных кадров из числа тех, кто защищал родину. Помимо теоретических знаний, участники получают важную информацию от наставников. Ими выступают и руководители из правительства, администрации Президента, и из министерств РФ, и из крупнейших компаний России.

Как стать участником образовательной программы «Время героев», можно узнать на официальном сайте проекта.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону официально представили врио губернатора региона Юрия СлюсаряМинобрнауки увеличивает число экзаменов для поступления в вузы«Плевали на суд»: дом на Станиславского в Ростове хотят оставить без коммуникаций
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Образование#СВО#Обучение#Владимир Путин#Отбор#Заседание#Руководитель#Магистратура#Назначения#Врио губернатора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика