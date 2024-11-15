Урбанист объяснил, что изменится в Ростове после поездок чиновников на автобусах

«От одной поездки ничего не изменится. Надо постоять приличное время в пробке. Надо постоять час на остановке после 22:00. Надо в выходной день из центра на Суворовский потратить 2 часа, когда автобусов нет вообще», — считает урбанист Артемий Зайцев.