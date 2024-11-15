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Posted 15 ноября, 12:30

Published 15 ноября, 12:30

Modified 15 ноября, 12:32

Updated 15 ноября, 12:32

«Ничего не изменится»: зачем ростовские чиновники стали ездить на автобусах

Урбанист объяснил, что изменится в Ростове после поездок чиновников на автобусах

15 ноября 2024, 12:30
Фото: rostovgazeta.ru. «Ничего не изменится»: зачем ростовские чиновники стали ездить на автобусах
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Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta обсудил с ростовским урбанистом Артемием Зайцевым, почему городские чиновники стали ездить на автобусах.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев 14 ноября последовали примеру врио губернатора региона Юрия Слюсаря и лично проехали на городских автобусах и проверили работу транспорта.

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«От одной поездки ничего не изменится. Надо постоять приличное время в пробке. Надо постоять час на остановке после 22:00. Надо в выходной день из центра на Суворовский потратить 2 часа, когда автобусов нет вообще», — считает урбанист Артемий Зайцев.

Эксперт добавляет, что контакты с перевозчиками в Ростове заключены до 2027 года, поэтому раньше этого срока городской транспорт вряд ли значительно изменит свою работу.

Ранее RostovGazeta писала о том, что речные судна «Валдай» перестанут курсировать в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Россия#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ростов
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