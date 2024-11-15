Урбанист объяснил, что изменится в Ростове после поездок чиновников на автобусах

Posted 15 ноября, 12:30
Published 15 ноября, 12:30
Modified 15 ноября, 12:32
Updated 15 ноября, 12:32
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев 14 ноября последовали примеру врио губернатора региона Юрия Слюсаря и лично проехали на городских автобусах и проверили работу транспорта.
«От одной поездки ничего не изменится. Надо постоять приличное время в пробке. Надо постоять час на остановке после 22:00. Надо в выходной день из центра на Суворовский потратить 2 часа, когда автобусов нет вообще», — считает урбанист Артемий Зайцев.
Эксперт добавляет, что контакты с перевозчиками в Ростове заключены до 2027 года, поэтому раньше этого срока городской транспорт вряд ли значительно изменит свою работу.
Ранее RostovGazeta писала о том, что речные судна «Валдай» перестанут курсировать в Ростовской области.