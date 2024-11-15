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Posted 15 ноября, 11:41

Published 15 ноября, 11:41

Modified 15 ноября, 11:43

Updated 15 ноября, 11:43

Как поездки чиновников на автобусах изменят транспорт Ростова

Урбанист призвал регулярно пересаживать чиновников в Ростове на автобусы

15 ноября 2024, 11:41
Фото: rostovgazeta.ru. Как поездки чиновников на автобусах изменят транспорт Ростова
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Эксклюзив
Городские перевозчики не начнут работать по новым правилам раньше 2027 года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

Урбанист Артемий Зайцев уверен, что чиновники должны регулярно и без напоминаний губернатора ездить на общественном транспорте.

«Если руководитель не понимает, чем он руководит, то как он может выполнять свою работу?» — говорит Артемий Зайцев.

Эксперт добавляет, что контракты с перевозчиками в Ростове заключены до 2027 года.

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«Их не будут менять. Для заключения новых контрактов по новым правилам должны работать компетентные люди. Сейчас приоритет администрации — только ямы и дороги. Логвиненко в 2023 году сразу после перезаключения контрактов с перевозчиками пытался предъявлять, что недоволен их работой. Это было смешно. Надо принимать меры до заключения контрактов, а не после», — заключает урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Губернатор#Ростов
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