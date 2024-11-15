Урбанист призвал регулярно пересаживать чиновников в Ростове на автобусы

Posted 15 ноября, 11:41
Published 15 ноября, 11:41
Modified 15 ноября, 11:43
Updated 15 ноября, 11:43
Урбанист Артемий Зайцев уверен, что чиновники должны регулярно и без напоминаний губернатора ездить на общественном транспорте.
«Если руководитель не понимает, чем он руководит, то как он может выполнять свою работу?» — говорит Артемий Зайцев.
Эксперт добавляет, что контракты с перевозчиками в Ростове заключены до 2027 года.
«Их не будут менять. Для заключения новых контрактов по новым правилам должны работать компетентные люди. Сейчас приоритет администрации — только ямы и дороги. Логвиненко в 2023 году сразу после перезаключения контрактов с перевозчиками пытался предъявлять, что недоволен их работой. Это было смешно. Надо принимать меры до заключения контрактов, а не после», — заключает урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону