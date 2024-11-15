Урбанист призвал регулярно пересаживать чиновников в Ростове на автобусы

«Их не будут менять. Для заключения новых контрактов по новым правилам должны работать компетентные люди. Сейчас приоритет администрации — только ямы и дороги. Логвиненко в 2023 году сразу после перезаключения контрактов с перевозчиками пытался предъявлять, что недоволен их работой. Это было смешно. Надо принимать меры до заключения контрактов, а не после», — заключает урбанист.