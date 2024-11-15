rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 05:12

Published 15 ноября, 05:12

Modified 15 ноября, 05:12

Updated 15 ноября, 05:12

Урбанист раскритиковал проект продления набережной в Ростове

Урбанист раскритиковал проект продления набережной в Ростове

15 ноября 2024, 05:12
Фото: rostovgazeta.ru. Урбанист раскритиковал проект продления набережной в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Дорогу вдоль набережной в Ростове могут расширить до шести полос, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

Удлинённая почти на 2 километра за счёт изъятых на улице Береговой участков, набережная будет соседствовать с шестиполосной дорогой и зоной жилой застройки. Такие планы озвучены в проекте продления набережной ещё в 2021 году.

«Ещё я слышал мнение из департамента автодорог, что вся улица Береговая, от начала до конца, обозначена в генплане, как магистральная дорога общегородского значения. А значит, можно всё вырубить на старой набережной и расширить до шести полос», — говорит урбанист Артемий Зайцев.

В Ростове изымут земли для продления городской набережной
Узнать подробнее
Фото: Предоставлено Андреем Зайцевым

Чтобы набережная стала почти вдвое длиннее, Ростовскому порту придётся изменить геолокацию. По заявлению гендиректора АО «Ростовский порт» Виктора Суслина переезд будет завершён уже в 2026 году.

«Ничего хорошего я не жду. Под предлогом удлинения зоны отдыха построят элитные дома, обнесённые забором, и широкую не нужную автодорогу, которая упирается в узкую», — заключает урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова.

Читайте также:
Василий Голубев рассказал, как изменится набережная РостоваВ Ростове-на-Дону планируют продлить набережную на 2 километраСтало известно, кто покрыл набережную Таганрога густой паутиной
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Набережная Ростова#Ростов#Набережная
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика