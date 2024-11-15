Урбанист раскритиковал проект продления набережной в Ростове

Posted 15 ноября, 05:12
Published 15 ноября, 05:12
Modified 15 ноября, 05:12
Updated 15 ноября, 05:12
Удлинённая почти на 2 километра за счёт изъятых на улице Береговой участков, набережная будет соседствовать с шестиполосной дорогой и зоной жилой застройки. Такие планы озвучены в проекте продления набережной ещё в 2021 году.
«Ещё я слышал мнение из департамента автодорог, что вся улица Береговая, от начала до конца, обозначена в генплане, как магистральная дорога общегородского значения. А значит, можно всё вырубить на старой набережной и расширить до шести полос», — говорит урбанист Артемий Зайцев.
Чтобы набережная стала почти вдвое длиннее, Ростовскому порту придётся изменить геолокацию. По заявлению гендиректора АО «Ростовский порт» Виктора Суслина переезд будет завершён уже в 2026 году.
«Ничего хорошего я не жду. Под предлогом удлинения зоны отдыха построят элитные дома, обнесённые забором, и широкую не нужную автодорогу, которая упирается в узкую», — заключает урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова.