Урбанист раскритиковал проект продления набережной в Ростове

«Ещё я слышал мнение из департамента автодорог, что вся улица Береговая, от начала до конца, обозначена в генплане, как магистральная дорога общегородского значения. А значит, можно всё вырубить на старой набережной и расширить до шести полос», — говорит урбанист Артемий Зайцев.