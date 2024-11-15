В Ростовской области больше 20 детей погибли в ДТП

Posted 15 ноября, 12:31
Published 15 ноября, 12:31
Modified 15 ноября, 12:33
Updated 15 ноября, 12:33
По статистическим данным ведовства, за десять месяцев 2024 года в Ростовской области произошла 291 авария с участием детей. В них пострадало 312 несовершеннолетних, а еще 22 ребенка погибли.
Самыми распространенными причинами смертельных ДТП с участием несовершеннолетних являются неправильный выбор скорости движения, в том числе и превышение скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции и очередности проезда, а также выезд транспортного средства на встречную полосу.
Сотрудники Госавтоинспекции настойчиво напоминают о важности соблюдения ПДД особенно при наличии ребенка в салоне автомобиля. У водителей с детьми до 12 лет обязательно должно быть специальное кресло.
Ранее мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове-на-Дону.