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Posted 15 ноября, 12:31

Published 15 ноября, 12:31

Modified 15 ноября, 12:33

Updated 15 ноября, 12:33

В Ростовской области больше 20 детей погибли в ДТП из-за лихачей на дорогах

В Ростовской области больше 20 детей погибли в ДТП

15 ноября 2024, 12:31
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. В Ростовской области больше 20 детей погибли в ДТП из-за лихачей на дорогах
С января по октябрь 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано 291 ДТП с участием детей. Больше 300 малышей получили травмы и ранения, а еще 22 ребенка лишились жизни, информирует Госавтоинспекция региона.

По статистическим данным ведовства, за десять месяцев 2024 года в Ростовской области произошла 291 авария с участием детей. В них пострадало 312 несовершеннолетних, а еще 22 ребенка погибли.

Самыми распространенными причинами смертельных ДТП с участием несовершеннолетних являются неправильный выбор скорости движения, в том числе и превышение скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции и очередности проезда, а также выезд транспортного средства на встречную полосу.

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Сотрудники Госавтоинспекции настойчиво напоминают о важности соблюдения ПДД особенно при наличии ребенка в салоне автомобиля. У водителей с детьми до 12 лет обязательно должно быть специальное кресло.

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