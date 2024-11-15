Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве 4 километров набережных Москвы-реки

Posted 15 ноября, 17:43
Published 15 ноября, 17:43
Modified 15 ноября, 17:43
Updated 15 ноября, 17:43
По его словам, реализация проекта по благоустройству набережных была частью проекта по строительству новых жилых комплексов. Наибольший объем работ выполнен в Нагатинском Затоне, где на участке длиной 1,5 километра обустроены пляжная зона, променад с велодорожкой и спортивная площадка. На северо-западе столицы появились две новые набережные, а еще по одной — в южной и северной части города. Об этом сообщает mos.ru.
Обновление этих территорий увеличило число мест в столице, где можно отдохнуть у воды. В то же время создание социальной инфраструктуры для отдыха, развлечений и занятий спортом продолжается.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в текущем году завершено благоустройство набережной длиной 350 метров в месте слияния Москвы-реки и Сходни. В ближайшее время закончится работа над еще одной прибрежной зоной площадью 14 гектаров.