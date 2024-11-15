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Posted 15 ноября, 16:32

Published 15 ноября, 16:32

Modified 15 ноября, 16:34

Updated 15 ноября, 16:34

Владимир Якушев: Проект МГЕР «Наставник Z» важен, как уроки от ветеранов ВОВ

Владимир Якушев: Проект МГЕР «Наставник Z» важен, как уроки от ветеранов ВОВ

15 ноября 2024, 16:32
Фото: 1MI. Владимир Якушев: Проект МГЕР «Наставник Z» важен, как уроки от ветеранов ВОВ
Врио Генсовета партии «ЕР» рассказал о важности проекта «Молодая гвардия Единой России» для подрастающего поколения. По словам Владимира Якушева, он имеет не меньшее значение, чем уроки ветеранов Великой Отечественной войны.

Участниками проекта выступают ветераны специальной военной операции. Они встречаются с молодежью: школьниками, студентами, — и проводят патриотические уроки.

— Однозначно люди, прошедшие специальная военную операцию, должны стать примерами для молодых людей, — сказал врио секретаря Генсовета.

Владимир Якушев добавил, что подобные уроки проходили после ВОВ, когда фронтовики приходили к ребятам в учебные заведения. Именно они сыграли роль в воспитании такие качеств, как преданность интересам Родины. Именно их пример защитил учеников и студентов от идеологии фашизма.

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Всероссийская общественная организация «МГЕР» появилась 16 ноября 2005 года. В нее входит уже более 170 тысяч активистов. Отделения открыты во всех регионах страны, включая новые субъекты: ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее Владимир Якушев сообщал о поддержке участников СВО в рамках проекта нового бюджета.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Студенты#Молодежь#Специальная военная операция#Ветераны ВОВ
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