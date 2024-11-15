Владимир Якушев: Проект МГЕР «Наставник Z» важен, как уроки от ветеранов ВОВ

Posted 15 ноября, 16:32
Published 15 ноября, 16:32
Modified 15 ноября, 16:34
Updated 15 ноября, 16:34
Участниками проекта выступают ветераны специальной военной операции. Они встречаются с молодежью: школьниками, студентами, — и проводят патриотические уроки.
— Однозначно люди, прошедшие специальная военную операцию, должны стать примерами для молодых людей, — сказал врио секретаря Генсовета.
Владимир Якушев добавил, что подобные уроки проходили после ВОВ, когда фронтовики приходили к ребятам в учебные заведения. Именно они сыграли роль в воспитании такие качеств, как преданность интересам Родины. Именно их пример защитил учеников и студентов от идеологии фашизма.
Всероссийская общественная организация «МГЕР» появилась 16 ноября 2005 года. В нее входит уже более 170 тысяч активистов. Отделения открыты во всех регионах страны, включая новые субъекты: ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Ранее Владимир Якушев сообщал о поддержке участников СВО в рамках проекта нового бюджета.