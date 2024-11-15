Владимир Якушев: Проект МГЕР «Наставник Z» важен, как уроки от ветеранов ВОВ

Владимир Якушев добавил, что подобные уроки проходили после ВОВ, когда фронтовики приходили к ребятам в учебные заведения. Именно они сыграли роль в воспитании такие качеств, как преданность интересам Родины. Именно их пример защитил учеников и студентов от идеологии фашизма.