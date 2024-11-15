Водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд

Posted 15 ноября, 11:36
Published 15 ноября, 11:36
Modified 15 ноября, 11:37
Updated 15 ноября, 11:37
Драка произошла утром 15 ноября рядом с остановкой «Детский комбинат» на улице Менжинского. По словам очевидцев, молодой человек собирался проехать на автобусе, не оплатив проезд. Это взбесило водителя, и он накинулся на пассажира с кулаками.
Чем закончилась драка, неизвестно. Корреспонденту RostovGazeta в правоохранительных органах сообщили, что начали проверку по факту сообщений в соцсетях.
«Сообщений в полицию не было, по факту публикации инициирована проверка, устанавливаются обстоятельства», — заключили в пресс-службе управления МВД по региону.
Ранее в Ростове-на-Дону ребёнок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса. Происшествие случилось на маршруте №67.