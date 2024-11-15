Водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд

Драка произошла утром 15 ноября рядом с остановкой «Детский комбинат» на улице Менжинского. По словам очевидцев, молодой человек собирался проехать на автобусе, не оплатив проезд. Это взбесило водителя, и он накинулся на пассажира с кулаками.