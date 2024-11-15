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Posted 15 ноября, 11:36

Published 15 ноября, 11:36

Modified 15 ноября, 11:37

Updated 15 ноября, 11:37

Водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд

Водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд

15 ноября 2024, 11:36
Фото: Видео тг " Ростов Главный». rostovgazeta.ru. Водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд
В Ростове-на-Дону водитель устроил драку с пассажиром, не оплатившим проезд, кадрами с места событий очевидцы делятся в соцсетях.

Драка произошла утром 15 ноября рядом с остановкой «Детский комбинат» на улице Менжинского. По словам очевидцев, молодой человек собирался проехать на автобусе, не оплатив проезд. Это взбесило водителя, и он накинулся на пассажира с кулаками.

Чем закончилась драка, неизвестно. Корреспонденту RostovGazeta в правоохранительных органах сообщили, что начали проверку по факту сообщений в соцсетях.

«Сообщений в полицию не было, по факту публикации инициирована проверка, устанавливаются обстоятельства», — заключили в пресс-службе управления МВД по региону.

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Видео: rostovgazeta.ru. Водитель автобуса в Ростове избил пассажира, не оплатившего проезд

Ранее в Ростове-на-Дону ребёнок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса. Происшествие случилось на маршруте №67.

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