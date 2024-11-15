ВТБ вошёл в рейтинг лучших работодателей

Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по большому набору метрик, объединенных в три группы — «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Для оценки компании предоставляли данные за 2023 год. По сумме баллов ВТБ получил наивысшую оценку во всех категориях.