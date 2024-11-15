Вылов осетровых рыб могут разрешить в Азовском море

Posted 15 ноября, 11:34
Published 15 ноября, 11:34
Modified 15 ноября, 11:36
Updated 15 ноября, 11:36
По словам Соколова, заводы Главрыбвода ежегодно выпускают в море большие объёмы малька осетровых, поэтому сейчас этот вид получил шанс на выживание. Популяция активно восстанавливается. Поэтому не исключена возможность снятия запрета на вылов осетровых в Азовском море.
Но эксперты опасаются, что преждевременное разрешение вылова может привести «к очередному выкашиванию осетровых».
«Посмотрим по результатам текущего года и 2025 года, мы в принципе можем это оперативно ввести», — сказал Соколов.