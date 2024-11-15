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Posted 15 ноября, 11:34

Published 15 ноября, 11:34

Modified 15 ноября, 11:36

Updated 15 ноября, 11:36

Вылов осетровых рыб могут разрешить в Азовском море

Вылов осетровых рыб могут разрешить в Азовском море

15 ноября 2024, 11:34
Фото: wikimedia.org. Вылов осетровых рыб могут разрешить в Азовском море
Популяция осетровых рыб активно восстанавливается в Азовском море, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По словам Соколова, заводы Главрыбвода ежегодно выпускают в море большие объёмы малька осетровых, поэтому сейчас этот вид получил шанс на выживание. Популяция активно восстанавливается. Поэтому не исключена возможность снятия запрета на вылов осетровых в Азовском море.

Но эксперты опасаются, что преждевременное разрешение вылова может привести «к очередному выкашиванию осетровых».

«Посмотрим по результатам текущего года и 2025 года, мы в принципе можем это оперативно ввести», — сказал Соколов.

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