Вылов осетровых рыб могут разрешить в Азовском море

По словам Соколова, заводы Главрыбвода ежегодно выпускают в море большие объёмы малька осетровых, поэтому сейчас этот вид получил шанс на выживание. Популяция активно восстанавливается. Поэтому не исключена возможность снятия запрета на вылов осетровых в Азовском море.