Жители Ростовской области набрали кредитов на полтриллиона рублей

С января по октябрь 2024 года жители Ростовской области оформили свыше 581 миллиарда рублей кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем кредитований увеличилось в 1,2 раза, а за год — в 1,4 раза. При этом чаще всего люди обращаются за потребительскими займами — 474 миллиарда рублей.