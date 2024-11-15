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Posted 15 ноября, 16:01

Published 15 ноября, 16:01

Modified 15 ноября, 16:04

Updated 15 ноября, 16:04

Жители Ростовской области должны банкам более 581 миллиарда рублей

Жители Ростовской области набрали кредитов на полтриллиона рублей

15 ноября 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области должны банкам более 581 миллиарда рублей
За десять месяцев 2024 года жители Ростовской области оформили множество займов на сумму более 581 миллиарда рублей, рассказал Банк России.

С января по октябрь 2024 года жители Ростовской области оформили свыше 581 миллиарда рублей кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем кредитований увеличилось в 1,2 раза, а за год — в 1,4 раза. При этом чаще всего люди обращаются за потребительскими займами — 474 миллиарда рублей.

Управляющая Отделом Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева подметила, что за указанный период сократилось количество выданных ипотечных кредитов. Если в начале лета активность заемщиков была высокая, то все остальное время она была умеренной и ниже. Это связано с изменениями условий «Семейной ипотеки» и завершением массовой льготной госпрограммы.

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По данным на 1 октября, жителям региона было выдано порядка 930 миллиардов рублей розничных займов, из них ипотечных — более 473 миллиардов рублей.

Добавим, что в области улучшились условия по депозитам. Процентная ставка по рублевым вкладам в конце сентября достигла 18,7% годовых (годом ранее — 10,2% годовых). В связи с этим люди стали открывать вклады в 1,3 раза чаще. Это позволило банкам привлечь более одно триллиона рублей денежных средств населения.

Ранее риелторы советовали искать «доноров» покупателям жилья в ипотеку в Ростове-на-Дону.

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