Жители Ростовской области набрали кредитов на полтриллиона рублей

Posted 15 ноября, 16:01
Published 15 ноября, 16:01
Modified 15 ноября, 16:04
Updated 15 ноября, 16:04
С января по октябрь 2024 года жители Ростовской области оформили свыше 581 миллиарда рублей кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем кредитований увеличилось в 1,2 раза, а за год — в 1,4 раза. При этом чаще всего люди обращаются за потребительскими займами — 474 миллиарда рублей.
Управляющая Отделом Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева подметила, что за указанный период сократилось количество выданных ипотечных кредитов. Если в начале лета активность заемщиков была высокая, то все остальное время она была умеренной и ниже. Это связано с изменениями условий «Семейной ипотеки» и завершением массовой льготной госпрограммы.
По данным на 1 октября, жителям региона было выдано порядка 930 миллиардов рублей розничных займов, из них ипотечных — более 473 миллиардов рублей.
Добавим, что в области улучшились условия по депозитам. Процентная ставка по рублевым вкладам в конце сентября достигла 18,7% годовых (годом ранее — 10,2% годовых). В связи с этим люди стали открывать вклады в 1,3 раза чаще. Это позволило банкам привлечь более одно триллиона рублей денежных средств населения.
Ранее риелторы советовали искать «доноров» покупателям жилья в ипотеку в Ростове-на-Дону.